Honda e Converse All Star Honda RS HI Black e WP HI Trico, le scarpe in edizione limitata

Dalla collaborazione tra Honda e Converse sono nate le nuove All Star Honda RS HI Black e le WP HI Trico

Nell’ambito dei 75 anni di attività Honda ha deciso di rifarsi il look partendo… dalle scarpe. Proprio così: la Casa dell’Ala dorata ha dato il via a una collaborazione con Converse (noto brand nel settore delle sneaker) che ha portato alla creazione di una serie di modelli in edizione limitata.

Nascono le scarpe firmate honda e Converse

Dalla collaborazione tra Honda e Converse sono nate le nuove All Star Honda RS HI Black e le WP HI Trico. Il design delle Honda RS HI è un omaggio alle tute da corsa d’epoca, con i loghi Honda ricamati sui lati che evocano le classiche toppe delle tute da corsa, mentre il logo delle ali Honda è esposto sulla parte inferiore della scarpa. Altri segni distintivi del marchio Honda decorano entrambi i lati della calzatura, così come il tallone e persino le solette. Il motivo di colori blu, rosso e giallo, ispirato alle iconiche colorazioni Honda, conferisce a queste sneakers un fascino da “retro-racer”.

Le WP HI Trico si ispirano invece alle giacche e ai cappelli d’epoca di Honda. La combinazione di colori richiama lo stile delle classiche moto Honda, tra cui la celebre CB750 Four. Sul lato esterno della scarpa, il logo brilla in oro su uno sfondo blu, mentre il nome “Honda” decora la parte superiore. Sul retro, il logo Honda è impresso in bianco su sfondo rosso, creando un contrasto accattivante. Sul lato interno, il logo Honda si fonde con l’emblema Converse All Star.

All Star Honda RS HI Black e le WP HI Trico: quanto costano

Le scarpe della serie Honda x Converse All Star, per ora, saranno disponibili esclusivamente in Giappone al prezzo di circa 90 euro. Chissà se un giorno le vedremo anche dalle nostre parti… o in alternativa potete sempre ordinarle online dai siti specializzati nipponici.