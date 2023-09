Indian FTR 100% R Carbon, c’è attesa per il debutto

L'azienda ha registrato il nome ufficiale, passo evidente verso l'uscita di un nuovo modello per il suo catalogo

Il catalogo Indian si arricchirà presto di un nuovo modello. Secondo quanto appreso, infatti, l’azienda ha recentemente registrato presso la Federal Highway Traffic Safety Administration il nome FTR x 100% R Carbon primo, evidente, passo verso l’uscita di un nuovo modello.

Interessante novità in casa Indian

Progettata sulla base della FTR 750, vincitrice del campionato di flat track, la FTR è completamente ottimizzata per le massime prestazioni su strada. I cerchi da 17″ e le gomme Metzeler Sportec forniscono stabilità in curva, agilità e maneggevolezza. La moto è spinta dal potente motore V-Twin da 1203 cc, 123 cavalli e oltre 118 Nm di coppia. Le modalità Sport, Standard e Rain con differenti sistemi di erogazione della potenza ed intervento del controllo di trazione offrono la migliore scelta in qualsiasi condizione. La forcella anteriore a steli rovesciati da 43 mm completamente regolabile e l’ammortizzatore posteriore singolo a vista distinguono la FTR dalla massa.

Le pinze Brembo a 4 pistoncini agiscono insieme ai doppi freni a disco da 320 mm e sono specificamente tarati per garantire un controllo e una potenza di frenata incredibili. Le sospensioni anteriori e posteriori completamente regolabili ti consentono di adattare perfettamente la moto al tuo stile di guida. Il monitor touch screen capacitivo da 4,3” ha un’interfaccia semplice, intuitiva e personalizzabile.

Rispetto alla FTR standard, la Indian FTR 100% R Carbon dovrebbe adottare sospensioni Ohlins con la classica forcella colore oro, una sella specifica, una speciale carenatura del serbatoio e inediti componenti aggiuntivi in ​​fibra di carbonio. Non è la prima volta che le due aziende collaborano, in quanto il costruttore di moto propone ancora adesso nella sua collezione di abbigliamento e accessori FTR una versione personalizzata della maschera Barstow.