Kawasaki Ninja 7 Hybrid: debutta ufficialmente la prima moto ibrida al mondo

Kawasaki fissa un nuovo standard nella storia delle due ruote con il lancio della nuova Kawasaki Ninja 7 Hybrid, la prima motocicletta ibrida al mondo. Arriverà sul mercato nel corso dei primi mesi del 2024.

Il panorama motociclistico è destinato a cambiare. Kawasaki fa un balzo nel futuro con la creazione della prima motocicletta ibrida della storia: la Kawasaki Ninja 7 Hybrid. La casa motociclistica giapponese non solo ha svelato di recente la sua gamma di moto elettriche a Parigi, ma ora stabilisce nuovi standard con la sua visione di Carbon Neutrality.

La nuova Ninja 7 Hybrid non è semplicemente una moto: è un’esperienza. Equipaggiata con un motore bicilindrico parallelo da 451cc (a quattro tempi e raffreddato a liquido), la moto combina una tecnologia clutchless manuale o automatica con un motore elettrico alimentato a batteria. Questa combinazione fornisce una potenza di 60 CV (43,5 kW), che con la funzione e-boost raggiunge i 70 CV (51,1 kW).

Le prestazioni di questa moto ibrida sono davvero interessanti. Nonostante le sue dimensioni medie, il nuovo modello offre prestazioni comparabili alle moto tra 650cc e 700cc. Ma c’è di più: l’accelerazione iniziale è paragonabile a quella di una supersport 1.000cc grazie all’e-boost. E, come se non bastasse, offre un consumo di carburante simile a una 250cc.

Prestazioni e comfort

Kawasaki ha ideato tre modalità di guida per la Ninja 7 Hybrid: Sport-Hybrid, Eco-Hybrid ed EV2. Queste modalità permettono al pilota di adattarsi a qualsiasi situazione, offrendo un’esperienza di guida versatile, dalla città all’autostrada.

L’azienda ha anche integrato caratteristiche innovative come lo Start-and-Stop, che interrompe il motore a combustione quando la moto è ferma, riducendo consumi ed emissioni. Non manca l’Automatic Launch Position Finder (ALPF), che sceglie automaticamente la prima marcia quando la moto è ferma, e la modalità Walk per facilitare le manovre a bassa velocità.

L’integrazione dei motori nel telaio a traliccio assicura un’ottima distribuzione del peso. La batteria agli ioni di litio da 48V è strategicamente posizionata per garantire equilibrio.

Design ed ergonomia

A livello estetico, la nuova Kawasaki Ninja 7 Hybrid stupisce con una combinazione di colori accattivanti: carena in Verde Lime Opaco e carrozzeria in Black Silver. Dal. Di vista ergonomico, l’accento è sulla comodità: una posizione di guida dinamica, ma al contempo confortevole, con comandi a manubrio intuitivi. Il display TFT a colori, integrato con la connettività smartphone tramite l’app Rideology, eleva ulteriormente l’esperienza di guida.

La Ninja 7 Hybrid definisce senza dubbio lo standard per le future moto ibride. Versatile, potente e rivoluzionaria, questa motocicletta rappresenta veramente l’alba di una nuova era nel mondo delle due ruote. Attendiamo con ansia l’inizio del 2024 per vederla in azione.