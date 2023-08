Kramer GP2-890RR: la moto (in serie limitata) già pronta per la pista

La Kramer GP2-890RR è dotata di un motore bicilindrico parallelo da 889 cc di KTM in grado di erogare una potenza massima 138 CV. La moto sarà prodotta in appena 125 esemplari numerati in vendita al prezzo di 41.990 euro

Novità in arrivo in casa Kramer Motorcycles. L’azienda, infatti, ha annunciato l’uscita della GP2-890RR 2024, moto evoluzione della GP2 che va a piazzarsi top della gamma del preparatore americano. Scopriamola insieme.

Kramer GP2-890RR: le caratteristiche

La Kramer GP2-890RR è dotata di un motore bicilindrico parallelo da 889 cc di KTM in grado di erogare una potenza massima 138 CV e una coppia massima di 100 Nm. Il propulsore è stato potenziato apportando sostanziose modifiche interne, come bielle in titanio, pistone ad alta compressione e valvole in titanio. Le prestazioni del motore sono gestite dalla centralina Mectronik con IMU integrata, che offre controllo di trazione e dell’impennata. Il telaio è di tipo a traliccio in acciaio al Cr-Mo che contribuisce alla sua leggerezza e rigidità, mentre il serbatoio in plastica stampato aiuta a distribuire il peso in modo ottimale essendo piazzato nella parte posteriore svolgendo, al contempo, la funzione di supporto sella pilota. Il peso dichiarato è di 145 Kg.

La pompa Brembo 19 RCS Corsa Corta, pinze Brembo Stylema, cerchi Dymag in alluminio forgiato e sospensioni WP Apex Pro completamente regolabili, sono dettagli che ne sottolineano la ricercatezza. Il cruscotto AiM MXS 1.3 funge da unità principale TFT a colori e piattaforma di registrazione dati, fornendo tempi sul giro GPS e un database di mappe della pista. La nuova carenatura aerodinamica contribuisce a migliorare le prestazioni della moto, riducendo l’affaticamento del pilota durante le gare di lunga durata e aumentando la velocità massima. Il serbatoio funge da sezione posteriore della moto e contiene 16 litri di carburante.

Kramer GP2-890RR: il prezzo

La Kramer GP2-890RR sarà prodotta in appena 125 esemplari, ciascuno col numero di serie inciso sulla piastra di sterzo, disponibile da settembre 2023 al prezzo di 41.990 euro.