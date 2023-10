KTM 790 Duke 2024: motore e caratteristiche della naked di media cilindrata

La KTM 790 Duke 2024 debutta ufficialmente sul mercato con alcuni aggiornamenti degni di nota per continuare ad emergere nel segmento delle naked di media cilindrata.

L’ultima novità del momento nel mercato delle due ruote è la KTM 790 Duke 2024. Un gioiello prodotto dalla casa motociclistica austriaca, noto marchio che ha recentemente celebrato tre decadi di successo della sua famiglia Duke con la campagna “NO BULLSHIT”.

A soli sette anni dalla sua prima apparizione sul mercato nel 2017, la 790 Duke ha saputo imporsi, registrando vendite paria a oltre 30.000 unità. Oggi, con il model year 2024, l’obiettivo di KTM è chiaro: consolidare la sua 790 Duke come la naked di media cilindrata più affilata e precisa in circolazione.

C’è il motore LC8c da 95 CV

Grazie al propulsore bicilindrico parallelo LC8c, in grado di erogare ben 95 CV (ma che può essere depotenziato per chi possiede la patente A2), la 790 Duke 2024 si rivela un’opzione molto interessante per chi ricerca una moto nuda che promette prestazioni straordinarie, precisione chirurgica e una leggerezza sorprendente.

E non è tutto: la qualità costruttiva, gli avanzati sistema di assistenza alla guida e quel DNA inequivocabilmente “Ready to Race” ne fanno un prodotto senza rivali.

Rain, Street, Sport e Track da usare a seconda delle proprie esigenze

L’azienda austriaca ha fatto affidamento sulle sospensioni WP APEX, garantendo al pilota una sensazione di pieno controllo. Per quanto riguarda la personalizzazione della guida, le quattro mappe disponibili – Rain, Street, Sport e l’opzionale Track – consentono una regolazione ottimale dell’erogazione di potenza e dell’intervento del controllo della trazione, adattandosi perfettamente alle esigenze del pilota e alle varie condizioni climatiche.

Dal punto di vista estetico, la nuova KTM 790 Duke non delude sicuramente. Con linee aggressive, design filante e aura sportiva che trasuda da ogni dettaglio, rappresenta in tutto e per tutto l’essenza del brand austriaco.