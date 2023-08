KTM presenta le nuove 125 e 390 Duke 2024

I due modelli montano nuovi motori omologati EURO 5+ e denominati LC4c: riprogettati da zero, fanno tesoro dell’esperienza raccolta con la generazione precedente e sono realizzati su due basamentiKTM 125 e 390 Duke 2024

KTM anticipa le novità del prossimo anno con le nuove 125 e 390 Duke 2024: accattivanti e divertenti, promettono una dinamica di guida ulteriormente migliorata rispetto alle versioni precedenti.

KTM 125 e 390 Duke 2024: le caratteristiche

Fin dal loro lancio nel lontano 2011, le Duke di piccola cilindrata si sono conquistate una posizione di leadership nel mercato globale delle naked “entry level”. Con l’arrivo dei modelli 125 e 390 Duke 2024, KTM fa un enorme balzo in avanti, mantenendo comunque il family feeling che ha contribuito al successo in questo importante settore. Le nuove moto sono state profondamente rinnovate e si presentano al pubblico di appassionati con nuovi motori, un concetto ciclistico inedito e uno stile tutto nuovo, che amplifica il tipico linguaggio aggressivo che ci si aspetta di ritrovare in ogni KTM. I modelli Duke 2024 si presentano con un nuovo layout del telaio – realizzato ora in due parti – composto da un’inedita struttura principale a traliccio di acciaio e da un telaietto posteriore in alluminio pressofuso. Complici anche le nuove piastre forcella dall’offset rivisto, la nuova combinazione migliora la dinamica di guida grazie a un’incrementata rigidità torsionale, garantisce maggiore agilità tra le curve e regala un miglior feedback al pilota in tutte le condizioni. Nuovo anche il forcellone di forma curvilinea, che si sviluppa attorno al monoammortizzatore, a sua volta riposizionato e montato disassato per far posto a un air-box di maggior volume. Il nuovo punto di ancoraggio del mono ha consentito inoltre di ottenere una seduta più bassa, a tutto vantaggio dell’accessibilità per i piloti di statura ridotta, ma senza compromettere la stabilità e la maneggevolezza. A proposito di sella, sulla 125 Duke l’altezza è di 800 mm, mentre sulla 390 Duke è possibile diminuire l’altezza dagli 820 mm standard a 800 mm, semplicemente rimuovendo un inserto presente di serie sotto la sella stessa. L’inserto rappresenta un interessante elemento di design che differenzia ulteriormente le due moto. Nuovi i motori omologati EURO 5+ e denominati LC4c: riprogettati da zero, fanno tesoro dell’esperienza raccolta con la generazione precedente e sono realizzati su due basamenti: uno più piccolo per il 125 cc e uno più grande per il 399 cc che equipaggia la KTM 390 Duke. Nuove anche le teste e i cambi, ai quali è possibile abbinare il Quickshifter+ opzionale. Tutti i modelli in gamma adottano inoltre la versione più recente dell’ABS Bosch a due canali con modalità Supermoto inclusa e cruscotti TFT da 5″ interfacciabili con il proprio smartphone per gestire la playlist musicale, le chiamate in ingresso e la navigazione turn-by-turn. Il nuovo serbatoio in metallo e le finiture di alta qualità completano gli elementi comuni alle DUKE 2024, che come sempre abbracciano ciascuna la propria identità, con differenze estetiche ben riconoscibili.

Già al primo sguardo la KTM 390 Duke 2024 si fa apprezzare per diverse novità rispetto alle versioni precedenti. L’impatto visivo è dominato da due schemi cromatici decisamente sportivi Electronic Orange e Atlantic Blue, mentre le appendici serbatoio più sviluppate includono vistose prese d’aria e cover serbatoio più grandi. Novità per le luci di posizione a LED, non più integrate nel faro anteriore, ma incastonate nella mascherina del faro stesso. Il motore monocilindrico LC4c da 399 cc omologato EURO 5+ è più leggero e potente rispetto alla generazione precedente e regala alla 390duke un rinnovato vigore e rende la “CORNER ROCKET” di KTM perfetta per i possessori di patente A2. La nuova moto viene equipaggiata con un pacchetto di sospensioni di alto livello: forcella WP APEX a cartuccia aperta con steli da 43 mm regolabile in compressione e ritorno su 5 posizioni, alla quale viene abbinato un monoammortizzatore a pistone separato regolabile in ritorno e nel precarico. Il che significa poter adattare perfettamente la dinamica della #moto alle preferenze del pilota. Una volta in sella, salta subito all’occhio l’inedito display TFT da 5”, che consente tra le altre cose di visualizzare il riding mode preferito selezionato tramite il pratico blocchetto a manubrio di sinistra. La modalità di default è STREET, ma in caso di condizioni meteo avverse è possibile scegliere la RAIN, che riduce la reattività di risposta al comando del gas e aumenta la sensibilità del controllo di trazione cornering offerto di serie.

Visivamente, la KTM 125 Duke 2024 si distingue dal resto della gamma monocilindrica grazie alle nuove opzioni colore Electronic Orange e Atlantic Blue, al supporto faro verniciato che ospita un luminosissimo faro LED e alle appendici serbatoio compatte. Lato elettronica, la “piccola” condivide con la “grande” il display TFT da 5″ e la modalità di visualizzazione TRACK, oltre all’ABS cornering. A completare il pacchetto ci sono un nuovo corpo farfallato gestito da un comando ride-by-wire e le frecce con disattivazione automatica. Questo modello adotta anche una forcella WP APEX da 43 mm non regolabile con 150 mm di escursione ruota, e un monoammortizzatore WP APEX a pistone separato, regolabile nel precarico con l’apposito attrezzo. Per migliorare ulteriormente le caratteristiche della nuova generazione KTM DUKE 2024 sono come sempre disponibili le completissime linee di accessori KTM PowerParts e di abbigliamento KTM PowerWear, espressamente pensate per offrire alle nuove moto e ai loro piloti il più alto livello di prestazioni, stile, protezione e comfort. I nuovi modelli saranno disponibili a partire da dicembre 2023.