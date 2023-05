La gamma KTM Enduro 2024 è ancora più “ready to race!”

Con il 95% di componenti nuovi, la gamma KTM nduro 2024 alza l'asticella più in alto che mai. Le nuove moto sono ora dotate di un inedito telaio, sospensioni WP a cartuccia chiusa, sovrastrutture perfezionate, un potente faro LED e una tecnologia al vertice della categoria

Con il 95% di componenti nuovi, la gamma KTM Enduro 2024 alza l’asticella più in alto che mai. Le nuove moto sono ora dotate di un inedito telaio, sospensioni WP a cartuccia chiusa, sovrastrutture perfezionate, un potente faro LED e una tecnologia al vertice della categoria. In sostanza, la nuova gamma Enduro KTM è pronta ad accettare qualunque sfida.

Gamma KTM Enduro 2024: le novità

Con oltre tre decenni di esperienza nelle competizioni e più di 126 titoli mondiali all’attivo, KTM è il marchio di riferimento nel mondo dell’Enduro. Per il 2024 la gamma KTMEXC continua ad alzare il livello in termini di prestazioni, sviluppo e innovazione grazie alla trasformazione più radicale mai vista fino a oggi. La spina dorsale della #gamma KTM Enduro 2024 è il nuovissimo telaio idroformato, tagliato al laser e saldato con robot. Questo elemento è caratterizzato da nuovi parametri di flessione longitudinale e torsionale, così da aggiungere maggiore assorbimento dell’energia e stabilità sul dritto, così da garantire al pilota un’esperienza di guida superiore.

Dal punto di vista della ciclistica, i modelli KTMEXC e EXC-F sono ora dotati di una nuovissima forcella a cartuccia chiusa da 48 mm WP XACT, caratterizzata da un nuovo pistone mid-valve che ottimizza il flusso dell’olio all’interno della cartuccia stessa. Al posteriore, i nuovi modelli continuano a disporre del collaudato sistema di smorzamento progressivo (PDS), che per il 2024 è stato aggiornato e ottimizzato, in modo da lavorare al meglio con il telaio di nuova concezione. Questo sistema è abbinato a un nuovo monoammortizzatore WP XPLOR PDS.

Le sospensioni sono completamente regolabili in compressione e in estensione tramite pratici registri manuali e senza necessità di utensili, mentre è possibile regolare facilmente il precarico del mono mediante una chiave dedicata. Il nuovissimo telaietto posteriore – realizzato in due parti con una combinazione di poliammide e alluminio rinforzato – offre al pilota una maneggevolezza e un feedback eccezionali, oltre a una notevole robustezza. Il telaietto accoglie l’inedita Offroad Control Unit, per un accesso più semplice e una protezione migliore di tutte le componenti elettroniche della #moto.

Parlando di ergonomia, la gamma KTM Enduro 2024 è caratterizzata da nuove sovrastrutture – sviluppate anche grazie ai feedback ricevuti dai piloti del Team Red Bull KTM Factory Racing – con lo scopo di offrire una triangolazione ottimizzata per un migliore contatto uomo/macchina, soprattutto quando il pilota guida in piedi sulle pedane. Il parafango anteriore dal design rinnovato presenta delle alette per evitare che sporco e fango colpiscano il pilota o i radiatori, mentre i nuovi serbatoi trasparenti in polietilene (XPE) da 8,3 litri (per le 4T) e da 8,9 litri (per le 2T) permettono di tenere facilmente sotto controllo il livello del carburante.

La gestione elettronica delle nuove #moto è affidata alla Offroad Control Unit, che sostituisce l’uso di relè e fusibili. Nel caso di un eventuale malfunzionamento dei componenti elettrici, le uscite vengono disattivate individualmente, mentre lo stato di errore di ciascuna unità è indicato da una spia a LED di colore rosso o verde. Ciò permettere di fare una rapida e semplice diagnosi dei guasti direttamente sul posto e di intervenire di conseguenza. La Offroad Control Unit controlla anche il funzionamento della valvola allo scarico sui motori 2T e le due diverse mappature opzionali, selezionabili tramite un blocchetto da installare sul manubrio.

Per quanto riguarda i motori, sui 2 tempi a iniezione e miscelazione separata, debutta la nuova tecnologia Throttle Body Injection (TBI), che fornisce un’erogazione di potenza più omogenea e allo stesso tempo elimina la necessità di intervenire sulla carburazione al variare dell’altitudine o delle condizioni metereologiche. Questa tecnologia, come la precedente TPI, consente un sensibile risparmio di olio miscela, con un conseguente abbassamento delle emissioni inquinanti. Anche il pacco lamellare ha ricevuto un importante aggiornamento strutturale, con l’aggiunta di deflettori in plastica sulla parte esterna che sigillano meglio l’intero tratto di aspirazione. Questo nuovo layout previene gli eccessi di combustibile nelle salite e discese più ripide, evitando che il motore funzioni troppo magro o troppo grasso.

La gamma a 2 tempi KTMEXC 2024 comprende i modelli KTM 150 EXC TBI, KTM 250 EXC TBI eKTM 300 EXC TBI La gamma 4 tempi KTM EXC-F 2024 è il risultato di tanti anni ai vertici delle competizioni enduro più importanti al mondo e propone una combinazione dinamica di prestazioni racing, ergonomia e tecnologia in grado di sfidare qualunque terreno e di ridefinire il concetto di limite. Il baricentro è stato ottimizzato ruotando il motore di 2° all’indietro e spostando il pignone 3 mm più in basso, per una maneggevolezza e una manovrabilità decisamente migliori. Insieme ai vantaggi derivanti dalla centralizzazione delle masse e dalla riduzione del peso, il comportamento “anti-squat” della ciclistica risulta notevolmente migliorato, ottenendo così una migliore trazione sulle pendenze più ripide o quando si apre il gas in uscita di curva nelle prove speciali.

Tutti i modelli KTM EXC-F 2024 sono equipaggiabili con il selettore di mappe opzionale, che oltre a variare le caratteristiche di erogazione del motore, consente di gestire il controllo di trazione e, per la primissima volta su una moto da enduro, il Quickshifter. Questo accessorio consente di passare alle marce superiori senza frizione, dalla seconda fino alla sesta, dando ai piloti la possibilità di tenere il gas spalancato mentre cambiano marcia per avere un migliore controllo. La gamma 4 tempi KTM EXC-F 2024 comprende i modelli. KTM 250 EXC-F, KTM 350 EXC-F, KTM 450 EXC-F e KTM 500 EXC-F