Marabese Design 40° anniversario

A Eicma 2023 sarà presente per la prima volta Marabese Design, una vera e propria "chicca" per intenditori. Non ci credete? Non sapete chi sia? Leggete qui...

“Dal 1983 disegniamo le moto degli altri“. Con questo slogan si presenta per la prima volta a Eicma Marabese Design, realtà italiana che forse ai più non dice molto, ma che in questi 40 anni ha collaborato con alcuni dei più importanti marchi italiani, contribuendo alla nascita di moto e scooter che hanno segnato la storia del motociclismo e del design italiano.

Un lavoro che nasce dalla passione di papà Luciano e rilanciato dai figli Roberto e Riccardo che li ha portati a inventare delle innovazioni assolute. Se la parola “design” evoca solo linee e matite, beh, siete fuori strada, perché il design per Marabese è qualcosa in più, come testimonia una delle più fortunate innovazioni nel campo dello scooter: il “Leaning Multi-Wheel Vehicles”. Che si può più semplicemente tradurre in Piaggio MP3. Quindi un design che non è solo bellezza estetica ma funzionalità, innovazione, ingegneria.

Sono oltre 400 i progetti in cui Marabese ha lavorato affiancando i marchi più conosciuti al mondo, quindi si può facilmente immaginare perché non staremo a ricordarli tutti… ma alcuni marchi con cui Marabese ha ottenuto risultati eccellenti li vogliamo dire: Piaggio, ovviamente, ma anche Aprilia, Guzzi, Gilera, Morini, Yamaha, Triumph… fino alla creazione di un proprio marchio: Quadro (oggi Qooder). Sotto questo nome vengono prodotti una scooter a tre ruote (ma l’avantreno è idraulico, non meccanico come nell’Mp3) e, soprattutto, l’omonimo Quadro: l’unico scooter a quattro ruote in commercio, un mezzo che ha fatto molto discutere ma che resta un punto di riferimento assoluto in fatto di sicurezza (e non solo). Se uno scooter deve garantire sicurezza, confort, protezione e capacità di carico il Quadro è uno dei migliori mezzi che abbiamo avuto la fortuna di provare.

Per tornare alle moto, però, permettetemi di citare due modelli che i diversamente giovani non possono non ricordare: Gilera CX e NordWest. La prima era un 125 che ha fatto dell’aerodinamica il suo elemento distintivo (e di aerodinamica in moto se ne parla adesso…) mentre la NordWest era una moto talmente avanti che il mercato non l’ha capita e che oggi potrebbe essere messa in commercio praticamente senza modificarla di una virgola (vedere il nuovo monocilindrico Ducati, tanto per non fare nomi).

Insomma, Marabese ha segnato senza dubbio la storia della moto e dello scooter in Italia e nel mondo, se verrete a Eicma passate dal loro stand (Pad. 13 – N80) e fategli gli auguri, anche perché l’occasione consente di festeggiare il passato, ma lo sguardo (e non solo) sono proiettati nel futuro!