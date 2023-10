MV Agusta 9.5 Project, la maxi enduro è pronta al debutto ufficiale

Ad annunciarlo è stata la stessa Casa con un post su Instagram

Si avvicina a grandi passi l’apertura dell’edizione 2023 di EICMA, fissata per il prossimo 7 novembre. Tra le protagoniste della kermesse milanese ci sarà anche MV Agusta che presenterà in via definitiva la 9.5 Project.

MV Agusta sarà tra le protagoniste di EICMA 2023

Ad annunciarlo è stata la stessa Casa con un post su Instagram: “Il 7 novembre riflettori puntati su di lei. La 9.5 Project verrà svelata nella forma definitiva ad EICMA 2023“. Insomma, un messaggio chiaro per tutti gli appassionati e i curiosi, ma soprattutto un’importante conferma sulle indiscrezioni diffuse nelle passate settimane che volevano in EICMA il palcoscenico prescelto da MV Agusta per presentare la maxi enduro nella sua versione definitiva.

Ma c’è di più: a Milano, la moto verrà presentata anche con il suo nome ufficiale, vale a dire Enduro Veloce. Oltre a questo si sa pochissimo. L’unica immagine a disposizione è quella del frontale che buca la penombra grazie ai fari a LED e di una forcella color oro. Insomma, la curiosità intorno al progetto è già tanta, per fortuna tra qualche giorno ne sapremo di più.