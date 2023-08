QJ OAO Pro pronta al debutto

La versione Pro mantiene l’ossatura del modello OAO standard, ma autonomia massima passa da 120 a 170 km anche grazie ad un sistema del recupero dell’energia in frenata che QJ Motor dice di aver ottimizzato

Il mercato delle moto elettriche è in continua evoluzione e regolarmente si arricchisce di un nuovi modelli pronti a dire la loro grazie a caratteristiche specifiche. L’ultima nata si chiama QJ OAO Pro, ha zero emissioni ma la particolarità di avere un cambio manuale.

QJ OAO Pro: le caratteristiche

QJ, o Qianjiang Motorcycle, è uno dei maggiori produttori cinesi (controllato dal Gruppo Geely) e pensa che la OAO possa fare da apripista per il mercato europeo. La QJ OAO Pro è una moto dall’aspetto molto racer ma con performance da 125, pensata per il divertimento dei più giovani. La cosa più originale è la presenza di un cambio a quattro marce con tanto di frizione, per rendere l’esperienza di guida simile a quella delle moto tradizionali. Una soluzione assai rara sulle elettriche, i cui benefici su questa moto sono ancora tutti da scoprire. La versione Pro appena presentata in Cina, mantiene l’ossatura del modello OAO standard lanciato la scorsa primavera alla Fiera di Canton. Il motore centrale ha una potenza nominale di 5 kW, con picco di 10 kW (circa 14 CV), con una coppia massima di 650 Nm. Ciò dovrebbe consentire alla OAO Pro di raggiungere una velocità massima di oltre 100 km/h, con un’accelerazione da 0 a 50 km/h in appena 2,5 secondi. La batteria agli ioni di litio (72V-90Ah) ha una capacità di 6,5 ​​kWh e si ricarica completamente in circa 4 ore. L’autonomia massima è passata da 120 a 170 km anche grazie ad un sistema del recupero dell’energia in frenata che QJ Motor dice di aver ottimizzato. Nell’OAO Pro cresce anche il peso (164 kg contro 144), La moto monito un impianto frenante con freni a disco su ogni ruota, sistema ABS. un set luci a Full LED e il cruscotto LCD digitale con presa USB.

Non è ancora stato ufficializzato il suo approdo europeo. Però sappiamo che OAO Pro in Cina è già in vendita al costo di 30.000 Yuan, vale a dire a circa 3.800 euro. Un prezzo da “scooter” che in questa categoria, per una moto così strutturata, avrebbe il suo peso. Poi ci sono i gusti, e anche questo conta parecchio.