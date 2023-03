Segway: arriva la Apex H2, moto elettrica a idrogeno a stato solido

Segway non ha dato molte altre informazioni, ma da quanto trapela il nuovo motore garantirebbe una velocità massima di 150 km/h e un'autonomia di oltre 250 km

Non ci sono solo i motori elettrici nel futuro delle due (e delle quattro) ruote. Le varie case sono al lavoro per sviluppare anche propulsori alimentati da carburanti alternativi e Segway propone una soluzione davvero interessante. Scopriamola insieme.

L’idea di una moto elettrica a idrogeno prende corpo grazie a Segway

In occasione del MWC 2023 di Barcellona, Segway ha riproposto la Apex H2, ma a differenza del concept mostrato già due Ann fa, questa versione utilizza le fuel cell a idrogeno come fonte di elettricità, al posto delle normali batterie. Per Segway, infatti, l’utilizzo dell’idrogeno, per quanto non semplice, potrebbe essere una soluzione per incrementare la densità energetica della fonte di elettricità.

I sistemi a fuel cell sfruttano gas – in forma gassosa o liquida – ad alta pressione, ma ci sono delle controindicazioni come, ad esempio, la difficoltà di gestione e lo spazio occupato dai grossi serbatoi. Per superarli, Segway ha pensato a delle capsule sostituibili dal proprietario che contengono idrogeno a stato solido. Questo sistema, permetterebbe di incrementare la sicurezza, grazie ad una densità molto alta e qualora dovesse esserci una perdita di idrogeno, sarebbe molto lenta e quindi meno pericolosa. Segway non ha dato altre informazioni, ma da quanto trapela le prestazioni dovrebbero essere confermate, quindi il nuovo motore garantirebbe una velocità massima di 150 km/h e un’autonomia di oltre 250 km.