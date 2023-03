Super73 CX1: la moto elettrica debutta in primavera con prezzi da 10.000 euro

Super73 CX1 è l'anello di congiunzione tra una e-bike e una moto di piccola cilindrata. Può già essere preordinata depositando una cauzione di 70 euro, ma non è ancora certo che venga distribuita anche in Europa

Il mercato delle due ruote è pronto ad accogliere un altro esemplare a zero emissioni: stiamo parlando della Super73 CX1 che potrebbe essere consegnata già in primavera in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia che vedeva l’avvio della produzione alla fine del 2023.

Super73 CX1: in uscita ma avvolta dal mistero

La Super73 CX1, però, resta avvolta da un certo alone di mistero. L’azienda, che ha iniziato la sua avventura con le e-bike, infatti, non ha svelato molti dettagli tecnici sulla sua prima moto. Dovrebbe, comunque, andare a fare concorrenza ai molti 125 cc termici in commercio il suo motore, con modulo batteria da 5-6 kWh, garantire una velocità massima di 120 km/h e un’autonomia di 160 km nel ciclo urbano.

Numeri non eccezionali che fanno della CX1 più un’alternativa alla bici elettrica che non a una moto, oppure potrebbe essere un primo mezzo ideale per i più giovani o per chi cerca una soluzione per i brevi spostamenti urbani (curiosamente, un sondaggio condotto proprio da Super73 ha evidenziato che il 60% degli intervistati è interessato alla nuova motocicletta, ma anche che il 67% di questi non ha mai guidato una moto).

Super73 CX1: quanto costa

Super73 CX1 dovrebbe avere un prezzo che si aggira attorno ai 10.000 euro, variabile a seconda dei diversi allestimenti. La moto può essere già preordinata depositando una cauzione di 70 euro, ma non è ancora certo che venga distribuita anche in Europa.