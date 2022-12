Suzuki: annunciati i prezzi di GSX-8S e la V-STROM 800DE

La Suzuki GSX-8S è dotata di un display multifunzione TFT LCD a colori ed è disponibile in tre colori tutte proposte al medesimo prezzo di 8.900 Euro. La Suzuki V-STROM 800DE è proposta a 11.500 Euro in tre livree Giallo Petra, Grigio Berlino e Nero Dubai

Dopo essere state presentate a EICMA 2022 e raccolto ampi consensi da parte del pubblico, GSX-8S e la V-STROM 800DE, le due principali novità Suzuki per la stagione 2023 sono pronte a entrare sul mercato con l’aggiornamento del listino.

Le due principali novità Suzuki 2023 nel dettaglio

La GSX-8S è una street fighter sviluppata sulla base di una piattaforma inedita, in parte condivisa con la V-Strom 800DE. Il suo motore è un nuovo bicilindrico parallelo da 776 cc, con manovellismo a 270 gradi e il sistema brevettato Suzuki Cross Balancer per ridurre le vibrazioni. La potenza e la coppia massime sono nell’ordine di 83 CV e 78 Nm, con un’erogazione fluida e una progressione brillante. La ciclistica, in cui spicca un forcellone in alluminio, ha misure più generose rispetto alla media della categoria, con un interasse di 1.465 mm, a tutto vantaggio dell’abitabilità e della precisione di guida.

La sella è posta a un’altezza di 810 mm e permette a tutti di trovare una comoda posizione, oltre che di poggiare bene i piedi a terra. Il peso in ordine di marcia è di 202 kg. La Suzuki GSX-8S ha una ricca dotazione tecnologica, che comprende vari dispositivi elettronici avanzati, gestiti in modo integrato dal Suzuki Intelligent Ride System. Al S.I.R.S. fanno capo sistemi quali il Suzuki Drive Mode Selector-“Scegliiltiro” con tre modalità di guida, il Suzuki Traction Control System-“Aprisereno” regolabile su tre livelli e disattivabile, l’acceleratore ride-by-wire, il sistema “Cambiarapido” – Bi-directional Quick Shift System e i dispositivi Suzuki Easy Start System e “Partifacile” – Low RPM Assist.

La V-STROM 800DE nasce attorno alla medesima meccanica impiegata per la GSX-8S. Nella scheda tecnica spiccano le sospensioni completamente regolabili Hitachi Astemo (Showa) a corsa lunga e le ruote a raggi, quella anteriore da 21” e quella posteriore da 17”. Il motore bicilindrico di cui sopra adotta per la V-Strom una messa a punto specifica, che lascia invariato il picco di coppia di 78 Nm e fa salire la potenza massima a 84,3 CV. Dedicata è anche l’elettronica, con il Suzuki Traction Control System-“Aprisereno” che propone una funzione aggiuntiva specifica per l’off-road denominata G (Gravel).

L’ABS ha in questo caso la soglia d’intervento regolabile su due livelli e può essere disattivato sulla ruota posteriore per la guida off-road. La vocazione per i viaggi della V-STROM 800DE è sottolineata dalla presenza di un parabrezza regolabile su tre posizioni e di una sella dalle dimensioni generose. Questa crea una perfetta triangolazione con le ampie pedale rivestite in gomma e con il manubrio a sezione variabile, al di là del quale si trova una strumentazione con display multifunzione TFT LCD a colori.

Suzuki GSX-8S e la V-STROM 800DE: prezzi di listino

La Suzuki GSX-8S è dotata di un display multifunzione TFT LCD a colori ed è disponibile in tre colori (Blu Sydney, Bianco Oslo e Nero Dubai) tutte proposte al medesimo prezzo di 8.900 Euro. La Suzuki V-STROM 800DE è proposta a 11.500 Euro in tre livree Giallo Petra, Grigio Berlino e Nero Dubai e ha un equipaggiamento completo, che comprende portapacchi, paramani, la griglia di protezione per il radiatore e puntale inferiore motore.