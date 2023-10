Yamaha Ténéré 700 Extreme 2024, novità tecniche e listino prezzi

Per averta tra le mani dovrete attendere fino a gennaio 2024 quando sarà disponibile al prezzo di listino di 11.899 euro f.c. nella colorazione Icon Blue con le nuove grafiche

La Yamaha Ténéré 700 Extreme 2024 è pronta a stupire gli appassionati di avventura e fuoristrada con una serie di miglioramenti tecnici e nuove grafiche mozzafiato. Da quando è stata presentata nel 2019, la Ténéré 700 è diventata una delle moto Adventure più ambite della sua categoria, grazie a una storia che affonda le radici ben 40 anni prima del lancio del modello originale Ténéré. Incoraggiata dal successo della Ténéré 700 Extreme Edition del 2023 in Francia, Italia e Germania, Yamaha sta portando l’esperienza fuoristrada a un livello superiore con il lancio dell’edizione aggiornata per il 2024, ora conosciuta come Yamaha Ténéré 700 Extreme.

Yamaha Ténéré 700 Extreme 2024: dotazioni e novità

Questo nuovo modello è caratterizzato da avanzate sospensioni KYB anteriori e posteriori con una corsa aggiuntiva di 20 mm rispetto al modello base, rendendolo un fuoristrada aggressivo e pronto a dominare terreni impegnativi. La Ténéré 700 Extreme vanta anche una serie di componenti esclusivi che accentuano ulteriormente il suo potenziale da fuoristrada, tra cui un parafango anteriore alto, una protezione del radiatore in rete d’alluminio e poggiapiedi leggeri in titanio.

Inoltre, il modello è dotato di un display TFT da 5 pollici con schermo in stile “Rally roadbook” e, per il 2024, sfoggia una grafica fresca e cerchi anodizzati in oro che lo rendono ancora più accattivante. Questa moto non è solo bella da vedere, ma offre anche prestazioni eccezionali, come dimostrato dai piloti ufficiali Yamaha, Alessandro Botturi e Pol Tarrés chehanno guidato con successo le loro Ténéré 700 Extreme nelle gare di rally più impegnative al mondo, facendo la storia al rally TransAnatolia con un epico podio.

Listino prezzi Ténéré 700 Extreme 2024

Ora, queste moto saranno pronte per un nuovo capitolo al campionato italiano Motorally Raid TT, che si terrà a Olbia dal 20 ottobre. La Yamaha Ténéré 700 Extreme 2024 è destinata a essere una protagonista in questa sfida off-road. Se siete interessati a questa affascinante moto, dovrete attendere fino a gennaio 2024 per averla tra le mani, al prezzo di listino di 11.899 euro f.c. nella colorazione Icon Blue con le nuove grafiche. Yamaha sta dimostrando ancora una volta il suo impegno nell’offrire moto fuoristrada eccezionali che fondono il passato con l’innovazione per un’esperienza di guida senza pari.