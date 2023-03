Daniel Ricciardo torna in Red Bull… per un video della serie Road Trip

Il pilota australiano è stato ingaggiato per filmare uno spettacolare video in cui guida la RB7 da Perth a Melbourne

L’australiano Daniel Ricciardo ha militato diverse stagioni nel team Red Bull di Formula 1: dopo due anni in McLaren, il pilota di Perth è tornato nel reparto corse che l’ha cresciuto facendolo diventare un grande Campione, per ricoprire il ruolo di riserva al fianco di Verstappen e Perez. Visto il grande tempo disponibile a sua disposizione, la Red Bull ha deciso di metterlo alla prova rendendolo protagonista del nuovo video della serie “Road Trip”.

Come accaduto in altri capitoli di questa saga, al volante della monoposto Red Bull (la RB7) Ricciardo ha potuto sfrecciare indisturbato in un lungo viaggio da Perth, sua città natale, fino a Melbourne, passando anche per strade sterrate per testare il comportamento della vettura. Come sarà andata a finire? Vi proponiamo il video qua sotto: buona visione!