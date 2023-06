F1 2023, GP Canada: Verstappen firma la vittoria numero 100 di Red Bull

Ancora una volta in questa stagione, Max Verstappen domina la gara di Montréal a bordo della sua Red Bull. Fernando Alonso (Aston Martin) e Lewis Hamilton (Mercedes) salgono sul podio, seguono le Ferrari.

Ormai è una vera e propria costante in questa stagione: Max Verstappen vince anche il Gran Premio del Canada, ottavo appuntamento 2023 della Formula 1. Il campione del mondo in carica centra così il successo numero 41 in carriera, raggiungendo così l’indimenticato Ayrton Senna; allo stesso tempo, Red Bull celebra il centesimo trionfo nel Mondiale.

Nessuno è riuscito a mettere i bastoni tra le ruote a Verstappen, tuttavia i distacchi finali sono davvero minimi rispetto alle precedenti gare. Fernando Alonso, infatti, ha concluso a meno di dieci secondi dall’olandese, ritornando sul podio dopo l’assenza maturata a Barcellona. Dietro troviamo la Mercedes di Lewis Hamilton, addirittura capace di scattare meglio del rivale spagnolo di Aston Martin al via.

Ferrari in ripresa, bella gara di Albon

La Ferrari sembra aver trovato la giusta direzione per la propria SF-23 dopo i tempi convincenti nelle prove libere. Adottando una strategia a una sola sosta, le Rosse di Charles Leclerc e Carlos Sainz sono state in grado di far durare a lungo gli pneumatici Pirelli, risalendo la classifica fino al – rispettivamente – quarto e quinto posto. Peccato, sicuramente, per come si erano concluse le qualifiche di ieri, che hanno impedito alla Scuderia di concludere con almeno una vettura in Top 3.

Opaca performance da parte di Sergio Perez con l’altra Red Bull, sesto sebbene è riuscito all’ultimo a sottrarre il giro più veloce a Hamilton. Invece, grande prova da parte di un Alex Albon in modalità “full attack”, settimo con la Williams. Raggiungono la zona punti Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Poteva arrivare qualche altro punticino alla McLaren con Lando Norris, ma il britannico si è beccato 5 secondi di penalità per aver rallentato troppo in pit-lane ed è scivolato 13°. Giornata da dimenticare per Nico Hulkenberg dopo il quinto posto in qualifica, 15° con la Haas. Ritirato George Russell per un problema tecnico alla sua Mercedes. Stessa sorte anche per Logan Sargeant (Williams) già dopo sei giri.

F1 2023, GP Canada: classifica gara