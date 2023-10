F1 2023, GP Città del Messico: doppietta Ferrari, Leclerc davanti a Sainz

Strepitosa prestazione da parte della Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, con Charles Leclerc primo e Carlos Sainz secondo. Max Verstappen si limita a classificarsi terzo con la Red Bull.

Arriva un’altra pole position per la Ferrari dopo lo scorso Gran Premio degli Stati Uniti d’America. Charles Leclerc chiude in testa anche le qualifiche del Gran Premio di Città del Messico, grazie ad una Rossa sempre più efficace sul giro secco. Carlos Sainz è secondo, alle spalle del compagno di squadra, mentre Max Verstappen chiude in terza posizione.

Leclerc ha segnato il proprio miglior tempo a metà della Q3: 1’17”166, di 67 millesimi più veloce rispetto a Sainz. Verstappen ha provato nel suo ultimo tentativo a soffiare la pole position alle due Ferrari con un super secondo intermedio, ma il campione del mondo non è stato efficace nell’ultimo settore ed ha terminato a +0”097 dal monegasco.

Ricciardo sorprende tutti, quarto. Perez ancora nell’ombra

Giornata memorabile per Daniel Ricciardo con l’AlphaTauri. L’australiano, che aveva subito un infortunio a Zandvoort (Paesi Bassi), è ritornato al volante solamente lo scorso weekend di Austin e in questo sabato è riuscito a strappare la quarta posizione, battendo l’idolo di casa Sergio Perez, poco brillante con la seconda Red Bull.

Seguono le due Mercedes-AMG di Lewis Hamilton e George Russell, rispettivamente sesto e ottavo, con Oscar Piastri in mezzo ai due britannici con la propria McLaren, settimo. In Q3 anche le Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, ma non sono andate oltre il nono e il decimo posto.

Alpine e Aston Martin eliminate, Norris nel fondo

Eliminate le Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, 11° e addirittura 16°. Stessa sorte anche per le Aston Martin, ormai in caduta libera per quanto riguarda la loro competitività: Fernando Alonso è 13°, Lance Stroll 18°. Indietro anche le Haas, con Nico Hulkenberg 12° e Kevin Magnussen 17°. Eliminato in Q1 Lando Norris, “raggirato” da un’improvvisa bandiera gialla, mentre Yuki Tsunoda non è andato oltre il 15° posto.

F1 2023, GP Città del Messico: classifica qualifiche