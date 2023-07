F1 2023, GP Gran Bretagna: Verstappen regala la decima vittoria a Red Bull

Non ci sono storie al Gran Premio di Gran Bretagna: Max Verstappen ha dominato la scena sul circuito di Silverstone, conquistando così l’ottavo successo stagionale (il sesto consecutivo) e il decimo per la Red Bull.

Ancora una volta è Max Verstappen a dominare il weekend della Formula 1, primo sul traguardo del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Il campione del mondo in carica non ha avuto nessuna difficoltà e ha guidato la corsa per tutta la sua durata, a conferma della netta superiorità dell’accoppiata auto-pilota.

Il vero spettacolo si è visto nelle posizioni immediatamente successive, con un duello sensazionale tra Lando Norris e Lewis Hamilton. Il pilota della McLaren è sempre rimasto il primo inseguitore di Verstappen, mentre l’asso della Mercedes è riuscito a risalire dalla settima posizione alla terza sfruttando l’intervento della safety car per la Haas in fiamme di Kevin Magnussen.

Alla fine, Norris è riuscito a contenere il connazionale Hamilton e ha regalato così un bel risultato alla McLaren, nettamente in crescita rispetto all’inizio del campionato. Oscar Piastri ha sfiorato il podio con la seconda monoposto di Woking, ma anche per lui è un finale da incorniciare. Peccato per George Russell, quinto con l’altra Mercedes, mentre Sergio Perez ha rimediato alle brutte qualifiche con la sesta piazza finale su Red Bull.

Ferrari, che disastro! Leclerc e Sainz in fondo alla Top 10

Fernando Alonso ha mancato per la seconda volta l’arrivo a podio, con l’Aston Martin in netto affanno in questa fase centrale dell’anno. Peggio è andata alla Ferrari che, per colpa di una strategia incomprensibile, ha concluso nona e decima rispettivamente con Charles Leclerc e Carlos Sainz, addirittura dietro alla Williams di Alexander Albon, autore invece di un’altra bella performance nonostante una vettura non così competitiva.

Ai piedi della Top 10 troviamo Logan Sargeant (Williams), seguito da Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Nico Hulkenberg (Haas), Lance Stroll (Aston Martin, penalizzato di cinque secondi), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Yuki Tsunoda-Nyck de Vries (Alpha Tauri) e Pierre Gasly (Alpine). Ritirata anche l’Alpine di Esteban Ocon.

F1 2023, GP Gran Bretagna: classifica gara