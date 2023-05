F1 2023, GP Monaco: orari Tv Sky e TV8 di MonteCarlo

Il prossimo appuntamento del Mondiale di F1 2023 si terrà sul circuito di Monte Carlo, sede del Gran Premio di Monaco

Dopo l’appuntamento mancato di Imola, col Gran Premio dell’Emilia Romagna annullato ai danni della grave alluvione che ha colpito la regione, il Mondiale di F1 2023 riprendere la sua corsa con la tappa successiva della stagione in corso. Le monoposto più veloci del momento torneranno a correre nel weekend del 26-28 maggio per il Gran Premio di Monaco, settima prova del Campionato che sarà organizzata sul tradizionale circuito cittadino sulle strade di Monte Carlo, lungo 3.337 km e da percorrere 78 volte. Tappa speciale per Charles Leclerc, nato e cresciuto a Monaco, che cercherà la prima vittoria sulle strade di casa.

Sarà l’occasione per il tanto atteso riscatto della Ferrari o assisteremo a un nuovo dominio della Red Bull? Lo scopriremo nel prossimo GP d Monaco, trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW oltre che in differita su TV8.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI MONTECARLO / MONACO

Venerdì 26 maggio

13.30-14.30 Prove libere 1

17.00-18.00 Prove libere 2

Sabato 27 maggio

12.30-13.30 Prove libere 3

16:00 – Qualifiche (differita dalle 18.30 su TV8)

Domenica 28 maggio – 15:00 Gara (differita dalle 18 su TV8)

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 gara (differita dalle 18 su TV8)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19: Race Anatomy