F1 2023, GP San Paolo: Verstappen imbattibile, Leclerc fuori nel giro di formazione

Vittoria stagionale numero 17 per Max Verstappen sul circuito brasiliano di Interlagos. Lando Norris (McLaren) e Fernando Alonso (Aston Martin) a podio. KO Charles Leclerc per un problema idraulico.

La stagione 2023 di Formula 1 è ormai prossima alla conclusione, ciò nonostante Max Verstappen continua imperterrito con il suo dominio. Il campione del mondo della Red Bull, infatti, sigla la 17esima vittoria dell’anno al Gran Premio di San Paolo, dopo aver vinto anche la Sprint Race del sabato.

Verstappen non ha avuto praticamente rivali sul tracciato brasiliano di Interlagos, anche se inizialmente è stato Lando Norris a lanciare il guanto di sfida all’olandese. Tuttavia, il britannico della McLaren non è riuscito alla lunga a impensierire il rivale e si è “limitato” a chiudere la gara in seconda posizione. Rimane comunque un risultato importante per la compagine di Woking ai fini della classifica.

Alonso a podio, giornataccia per Ferrari e Mercedes-AMG

Infatti, un sempreverde Fernando Alonso ha chiuso al terzo posto, difendendosi con le unghie e con i denti da un minaccioso Sergio Perez all’ultimo giro. Lo spagnolo è ritornato quindi sul podio con la propria Aston Martin, costringendo il messicano della Red Bull a mancare in Top 3 per la sesta volta consecutiva. Finalmente è uscito dal tunnel dell’oblio anche Lance Stroll, quinto con la seconda vettura inglese.

Disastroso weekend per Ferrari e Mercedes-AMG. Charles Leclerc è finito contro le barriere durante il giro di formazione, complice un problema idraulico. Eloquenti il messaggio radio (“Perché sono così sfigato?”) e le dichiarazioni successive a Sky Sport F1 (“Quest’anno non è stato un anno in cui sono stato proprio fortunato… Forse un viaggio a Lourdes mi aiuterà a un certo punto!”).

Con il solo Carlos Sainz, la Rossa ha concluso in sesta posizione, ben lontana dal podio. Non è andata meglio a Lewis Hamilton, ottavo sul traguardo, e a George Russell, ritiratosi al 57° giro per colpa della power unit tedesca.

I risultati degli altri piloti

Alpine ha visto i propri piloti centrare la zona punti, con Pierre Gasly settimo ed Esteban Ocon decimo. Tra i primi dieci si è piazzato anche Yuki Tsunoda, nono su AlphaTauri. Seguono in classifica Logan Sargeant (Williams), Nico Hulkenberg (Haas), Daniel Ricciardo (AlphaTauri) e Oscar Piastri (McLaren).

Fuorigioco Kevin Magnussen ed Alex Albon per un incidente al via, costringendo il gruppo ad effettuare una seconda partenza. Bandiera bianca anche per le Alfa Romeo di Guanyu Zhou e Valtteri Bottas.

F1 2023, GP San Paolo: classifica gara