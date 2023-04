F1 2023, tutto è pronto per il GP di Imola del 19-21 maggio: ecco il poster

Con lo slogan "Passione Pura" la Formula 1 si prepara alla tappa italiana del Gran Premio dell'Emilia-Romagna

Il Mondiale di Formula 1 2023 ripartirà tra due weekend con il GP dell’Azerbaijan, ma una delle tappe maggiormente attese è sicuramente quella del 19-21 maggio quando si accenderanno i motori sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, il quale ospiterà di nuovo il Gran Premio dell’Emilia-Romagna sul circuito di Imola. Una tappa prestigiosa per cui è già stato presentato il poster ufficiale e anche lo slogan “Passione Pura”, a cui si aggiunge il claim “Made in Italy in pole position” e l’hashtag da utilizzare sulle principali piattaforme social #WeDriveIT.

Proprio con questi strumenti l’ACI vuole comunicare il sentimento di passione verso la massima serie automobilistica a tutti gli appassionati, enfatizzato dal bellissimo poster con le tre monoposto italiane della griglia come protagoniste. Al centro, infatti, sono stilizzate la Ferrari, l’AlphaTauri e l’Alfa Romeo, pronte a sfrecciare su uno sfondo rosso sotto al quale spicca, appunto, lo slogan “Passione Pura”, vero comune denominatore per tutti i fans che il prossimo 19-21 maggio saranno sugli spalti di Imola per assistere al Gran Premio dell’Emilia-Romagna.

“Siamo orgogliosi di ospitare in Emilia-Romagna la prima delle due tappe italiane del Mondiale di Formula 1 – ha affermato Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna – Passione, impegno, innovazione ed eccellenza tecnica: il manifesto ben rappresenta i valori della nostra Motor Valley, perno del Made in Italy, un distretto motoristico unico al mondo, in cui sono nati e operano alcuni dei più grandi marchi motoristici, conosciuti ovunque. E il Gran Premio sarà anche quest’anno non solo un grande appuntamento sportivo, ma anche un’occasione unica per promuovere le eccellenze dell’Emilia-Romagna e del Paese, insieme al ministero degli Esteri, a quello dei Trasporti, a quello delle Imprese e del Made in Italy e a Ice. Un gioco di squadra che vede protagonista di primo piano anche il territorio“.