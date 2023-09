MotoGP 2023, GP San Marino: Martin domina a Misano, Bezzecchi e Bagnaia sul podio

Misano Adriatico premia Jorge Martin con la vittoria della gara domenicale, dopo aver trionfato anche nella Sprint Race. Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia completano il podio tutto Ducati.

Un weekend da incorniciare quello di Jorge Martin a Misano Adriatico, teatro del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini valido per il Motomondiale 2023. Lo spagnolo, dopo aver conquistato la pole position e la vittoria nella Sprint Race di sabato, ha dominato la scena anche nella gara di domenica in sella della Ducati marchiata Pramac.

Martin non ha avuto alcun avversario, anche se Francesco Bagnaia ha provato nei primi giri a insidiarlo. Tuttavia, il campione del mondo in carica non era nel pieno della sua forma fisica, a una settimana dal terribile incidente avuto in Spagna. Il pilota Ducati – con una livrea insolitamente gialla, in omaggio al passato della Casa di Borgo Panigale – ha infatti ceduto il passo a Marco Bezzecchi, sebbene quest’ultimo era riuscito a sorpassarlo in una prima occasione per poi finire largo dopo poche curve.

“Bez” ha provato a ridurre il gap da Martin, ma l’iberico era ormai troppo lontano e la gomma anteriore ne aveva risentito del duello con Bagnaia. Ciò nonostante, un risultato positivo per l’italiano VR46, così come il gradino più basso del podio per “Pecco”: terminata la corsa, erano evidenti i dolori alle gambe e alle ginocchia.

Pedrosa centra il quarto posto, Marquez chiude settimo

Clamoroso anche la quarta posizione finale di Dani Pedrosa, eterno protagonista della MotoGP nonostante il suo status da part-time. Lo spagnolo ha concluso con la propria KTM alle Aprilia di Maverick Viñales e Miguel Oliveira, rispettivamente quinto e sesto. Per la prima volta in questa stagione sorride anche Marc Marquez, settimo su Honda.

Incredibile caduta per René Binder mentre si trovava in quarta posizione: il sudafricano di KTM si è poi rialzato e ha chiuso 14°. A terra anche le KTM di Jack Miller (dopo un contatto con la Ducati di Michele Pirro) e di Pol Espargaró (KTM), ritirato Joan Mir (Honda).

MotoGP 2023, GP San Marino: classifica gara