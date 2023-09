MotoGP 2023, GP San Marino: Martin batte Bezzecchi nella Sprint, Bagnaia 3°

Misano Adriatico regala la vittoria della Sprint Race a Jorge Martin, bravo a gestire fino all’ultimo Marco Bezzecchi, secondo. Favoloso Francesco Bagnaia, terzo dopo il grave incidente della scorsa settimana.

Un sabato infuocato quello vissuto a Misano Adriatico per la Sprint Race della MotoGP, prima dell’attesissimo Gran Premio di Misano e della Riviera di Rimini in programma domani. Jorge Martín mette la propria firma e vince davanti a un bravo Marco Bezzecchi, mentre Francesco Bagnaia stupisce tutti e chiude in terza posizione.

Martin contro Bezzecchi, che lotta!

La partenza ha visto Martin conservare il comando – dopo essere scattato dalla pole position –, mentre “Pecco” è riuscito a sottrarre a “Bez” la momentanea piazza d’onore. Solo un errore del campione del mondo ha permesso al pilota del Mooney VR46 Racing Team di riportarsi alle spalle di Martin e, da quel momento, ha provato in tutti i modi a dare fastidio allo spagnolo.

Il rider Prima Pramac Racing, tuttavia, ha ben difeso la propria leadership ed è riuscito a conquistare il successo. Secondo posto da incorniciare per Bezzecchi, dolorante alla mano e in grado di tenere il passo ad una Ducati “ufficiale”.

Bagnaia risorge dalle ceneri, Pedrosa sempre in forma

Clamoroso il terzo posto di Bagnaia. Solamente una settimana fa, in Spagna, ha rischiato di porre fine alla propria carriera a seguito di un brutto incidente, ma oggi è salito in sella e ha tenuto a bada un sempreverde Dani Pedrosa, tornato in pista con KTM.

Brad Binder (KTM) ha chiuso in quinta posizione, seguito da Maverick Vinales (Aprilia), Luca Marini (Ducati), Aleix Espargaró (Aprilia), Alex Marquez (Ducati) e Marc Marquez (Honda). Continua il periodo di difficoltà per i giapponesi di Yamaha, con Fabio Quartararo 13° e Franco Morbidelli 18°.

Grazie a questa vittoria, Martin ha ridotto il distacco da Bagnaia a -45 punti, mentre Bezzecchi allunga su Binder per quanto riguarda la terza posizione. La gara è in programma domani, domenica 10 settembre, alle ore 14.00, visibile su Sky Sport MotoGP e NOW TV.

MotoGP 2023, GP San Marino: classifica gara sprint