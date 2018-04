Peugeot sul secondo gradino del podio a Barcellona nel WRX

Il Team PEUGEOT Total ha dovuto affrontare condizioni di gara eccezionali nella prova iniziale del campionato del Mondo di Rallycross perché una pioggia torrenziale ha inondato il circuito di Barcellona-Catalogna sabato scorso, durante le prime due manche di qualifica. Domenica, sotto un cielo più clemente, il nove volte Campione del Mondo Rally Sébastien Loeb ha conquistato il secondo posto, dopo una finale alquanto combattuta. Un risultato ampiamente meritato per tutta la squadra PEUGEOT che ha dedicato mesi di duro lavoro a preparare il suo arrivo in questa disciplina come Costruttore ufficiale.

2 Foto

2

Sébastien Loeb ha portato la sua PEUGEOT 208 WRX in finale dopo due giorni di corsa particolarmente difficili. Il Francese finisce sul secondo gradino del podio (anziché il terzo, per la squalifica di Matthias Ekström nella finale) e ottiene il miglior risultato dei tre piloti PEUGEOT Total per il debutto della squadra nel World RX. Questa prestazione, che ricompensa gli sforzi del team, è stata possibile anche grazie al lavoro del compagno di squadra Kevin Hansen che non segna punti per la squadra e, dunque, gli ha ceduto il suo posto sulla griglia di partenza delle semifinali. Il pilota francese ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nel conquistare il podio anche se, ultimamente, era più abituato a guidare tra le dune di sabbia dell’America latina e le strade asfaltate della Corsica.

Timmy Hansen ha dato prova di una velocità incredibile per tutto il week-end, ma non ha avuto la fortuna di trasformare questa prestazione in un risultato, perché è stato costretto al ritiro per un problema elettrico nelle semifinali, quando era al comando con un notevole vantaggio. Lo Svedese ha ottenuto due secondi posti e una vittoria nelle manche di qualificazione, nonostante le terribili condizioni meteo, ed è arrivato comodamente in semifinale, confermandosi un duro avversario. Nonostante la delusione per non avere ottenuto il massimo dei punti a Barcellona, il pilota si è mostrato molto soddisfatto della competitività della sua vettura e dei progressi compiuti quest’inverno. Potrà prendersi la rivincita nella prossima prova in Portogallo.