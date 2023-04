Lawil: a giugno il raduno internazionale a Varzi (PV)

E’ in programma a Varzi, in provincia di Pavia, per il weekend del 10 e 11 giugno 2023, il 3° raduno Internazionale Lawil, la kermesse organizzata dal Registro Storico Lawil con il Lawil Club Italia.

Una festa che si preannuncia molto colorata sia per gli appassionati di veicoli storici e sia per i cittadini di Varzi. L’idea è partita, nel 2016, dall’intuizione di Matteo Alebrto Sales, appassionato di auto storiche di Bologna, che ha deciso di dar vita un gruppo social in onore della Lawil, casa automobilistica italiana, con sede proprio a Varzi, che ha prodotto autovetture a partire dal 1967 (iniziando da Scattolini) e fino al 1991 (Varzi).

Il programma

Gli equipaggi sono stati convocati da tutta Europa sabato 10 giugno 2023 alle ore 9.30 nell’area antistante la Casa dei Servizi C. Azzaretti in Piazza della Fiera a Varzi. Nel pomeriggio si terrà la parata per le vie del centro. A seguire l’omaggio al fondatore della Lawil, Sen. Carlo Lavezzari e alla presidentessa onoraria del Registro Storico Lawil Giuliana Lavezzari, recentemente scomparsa. A seguire l’esposizione statica in piazza della Fiera per il saluto delle autorità, ispezioni e premiazioni. In serata una cena conviviale con tutti i partecipanti. Domenica 11 giugno sono previste la sfilata verso la casa di nascita del Sen. Lavezzari, a San Pietro Casasco, frazione di Menconico, con il saluto delle autorià e un pranzo sociale presso la sede della proloco del luogo.Tante le soprese previste, con curiosità inedite e aneddoti divertenti alla presenza di Carlo e Marco Ceserani Lavezzari, figli di Giuliana.

Ospite d’onore della giornata di sabato il Car Influencer William Jonathan, appassionato di auto storiche e organizzatore di eventi speciali a larghissima partecipazione, esperto e divulgatore di modelli storici particolarmente rari, che ha commentato: “Sono felicissimo di essere stato invitato a partecipare ad un incontro all’insegna dell’amicizia e della passione e mi trovo totalmente allineato agli obiettivi del Lawil Club Italia e del Registro Storico Lawil che sono la salvaguardia del ricordo della produzione automobilistica della Lawil Costruzioni Meccaniche e Automobilistiche. Attraverso la promozione delle automobili prodotte, la diffusione delle notizie disponibili relative alle vetture, ogni possibile supporto tecnico e non, si dà uno strumento utile a chi desidera avvicinarsi al mondo Lawil, o a chi ne fa già parte e necessita banalmente di un aiuto. Un modo, tra l’altro intelligente e direi necessario, per mappare le simpatiche vetturette sopravvissute, sia quelle vendute con il marchio Lawil, sia quelle vendute a marchio Willam”.

Contatti:

Email: l.barbetta@inwind.it

Telefono: 3402691030