Alfa Romeo nuove Giulia e Stelvio MY2023 prova su strada

Nuova firma luminosa anteriore e più tecnologia a disposizione dei passeggeri: ecco cosa cambia sulle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2023 che abbiamo potuto provare con partenza e arrivo dal Museo Alfa Romeo.

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta un paio di mesi fa, ora le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY2023 sono finalmente disponibili in Italia. In attesa della loro conversione completa all’elettrico, che avverrà solo dopo il 2024, il restyling di quest’anno porta in dote alcune novità di sostanza che includono, innanzitutto, la nuova firma luminosa frontale con gruppi ottici Matrix LED a tre elementi ispirati a quelli già visti sul SUV Tonale.

A questi si aggiungono le griglie anteriori, riviste per un’aggressività più accentuata (soprattutto su Giulia) e le coperture dei fari posteriori, fumé con elementi in nero lucido sulla berlina e trasparenti su Stelvio. Passando nell’abitacolo, ora la plancia è completamente digitale e prevede il digital cockpit da 12,3” per il guidatore incastonato nel design con elementi circolari e grafica personalizzabile assieme allo schermo dell’infotainment da 8,8 pollici provvisto di Alfa Connected Services aggiornati. La ciliegina sulla torta? La tecnologia NFT, che riporta digitalmente tutte le informazioni sulla storia di ogni singolo esemplare uscito di fabbrica.

Tre le motorizzazioni disponibili per entrambe le vetture, che spaziano dai due turbo-diesel da 160 e 210 cavalli (quest’ultimo con cambio automatico AT8 e trazione integrale Q4) fino al potente turbo-benzina da 280 cavalli. Quattro, invece, gli allestimenti: Super, Sprint, Ti e Veloce, a cui si aggiunge la versione speciale Competizione basata sulla Veloce ma differenziata per la carrozzeria in Grigio Opaco Moon Light, pinze dei freni rosse, rivestimenti interni in pelle nera e cuciture rosse, vetri privacy e sospensioni a controllo elettronico. I prezzi? Da 47.050 Euro per Giulia e da 53.150 Euro per Stelvio.

Su strada

La gamma Model Year 2023 di Giulia e Stelvio arricchisce decisamente più l’occhio del piede che resta soddisfatto delle prestazioni che restano praticamente invariate al pari del piacere di guida tipicamente Alfa Romeo.

La qualità percepita è cresciuta con un netto miglioramento della scelta e lavorazione dei materiali tanto che un’autorevole ricerca statunitense ha piazzato la Alfa Romeo in testa alla classifica della soddisfazione della clientela davanti alle solite tedesche premium ed alla Lexus, a conferma dei notevoli passi avanti.

Come anticipato di elettrificazione non si parla proprio su Giulia e Stelvio e gli stessi manager lo hanno onestamente segnalato in conferenza stampa dicendo che saranno gli ultimi ma anche i piu’ veloci a elettrificare la propria gamma con uno 0-100 che si realizzerà in appena 7 quando tutta la gamma Alfa sarà elettrica.

Da zero auto elettrico a zero C02 in tempi molto più veloci grazie alla tecnologia Stellantis e già nel 2024 vi sarà la prima full electric che sarà ospitata su un compatto crossover che sarà certamente apprezzato in Italia ed all’estero.

Sia la berlina che il SUV hanno un temperamento sportivo e se sulla Giulia non crea stupore sullo Stelvio non è proprio scontata la cosa visto che anche come si imbarcano certi suoi avversari…

Sterzo, cambio, sistema frenante, tenuta sono i punti di forza di questa vettura che certamente sarà apprezzata dagli estimatori delle Alfa tradizionali che ancora non si sono adattati al biscione elettrico che gradualmente prenderà il sopravvento!