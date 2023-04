Le nuove prospettive sul futuro dell’e-mobility protagoniste all’Audi Electric Gala di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia

Favorire la creazione di una cultura della mobilità elettrica nel settore dell’automotive, oggi, significa andare incontro al futuro. Una prospettiva che, giovedì 20 aprile a Bergamo, ha ispirato l’Audi Electric Gala di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia, occasione per svelare la nuova Audi Q8 e-tron

Favorire la creazione di una cultura della mobilità elettrica nel settore dell’automotive, oggi, significa andare incontro al futuro. Una prospettiva che, giovedì 20 aprile a Bergamo, ha ispirato l’Audi Electric Gala di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia, occasione per svelare la nuova Audi Q8 e-tron.

Direttrice della serata organizzata presso lo Showroom Audi in via Agostino Gemelli, 30, Bergamo, “Road to 2035”, la strada tracciata dall’Unione Europea verso la mobilità sostenibile e la neutralità climatica, con destinazione zero emissioni a partire dal 2035. Sfida che Bonaldi si pone come obiettivo imprescindibile, al pari della casa automobilistica dei quattro anelli, che mira a una mobilità totalmente sostenibile e a un bilancio carbon neutral di tutte le attività produttive del Brand entro il 2050.

Gianmaria Berziga, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia spiega: “Scegliere un’auto elettrica come Audi Q8 e-tron significa scegliere di andare incontro al futuro, favorire il cambiamento, optare per una vera e propria rivoluzione nel vivere il viaggio. Siamo di fronte a un cambio di prospettiva: la vendita di auto elettriche, così come lo sviluppo di energie rinnovabili e la costruzione della rete di ricarica si stanno evolvendo di pari passo, in vista del 2035. Lo ‘switch’ all’auto elettrica è solo uno dei passi verso il futuro più sostenibile che tutti noi auspichiamo.”

Gli fa eco Andrea Bassoli, Brand Manager Audi per Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia: “Abbiamo deciso di dedicare questa serata alla presentazione della nuova Audi Q8 e-tron con l’intenzione di promuovere la mobilità elettrica e l’approccio green di Audi a tutto tondo, che presta la massima attenzione all’ecologia. Audi Q8 e-tron, la regina di questa serata, è prodotta e certificata ‘carbon neutral’, ZERO emissioni di CO 2 , e oltre a utilizzare materiali di riciclo per la produzione di alcuni componenti delle vetture, ad esempio PET delle bottiglie per i materiali fonoassorbenti delle auto, Audi ha implementato un progetto, il ‘Material Loop’, grazie al quale vengono recuperati i materiali delle vetture a fine vita.”

A lanciare il messaggio verso nuove prospettive elettriche anche Omar Imberti di ABB e-mobility, azienda produttrice di stazioni di ricarica che a gennaio 2023 ha visto raggiungere il milione di stazioni di ricarica vendute, e che ha spiegato “la cultura della mobilità elettrica va incentivata soprattutto nel settore dell’automotive, dove l’utilizzo di nuove tecnologie permette di fornire soluzioni sia per la ricarica privata, sia per la ricarica pubblica. Quest’ultima può contare, ad oggi, sulla presenza di 41.173 punti di ricarica in Italia (dato al 31 marzo 2023); segno che il cambiamento non solo è possibile, ma è già iniziato.”

Ambasciatrice del futuro dell’e-mobility, la nuova Audi Q8 e-tron che, declinata anche nella sua versione Sportback e-tron, è dotata di una batteria ad alto voltaggio con una capacità fino a 114 kWh che assicura un’autonomia massima fino a 600 chilometri, con una ricarica rapida che raggiunge i 170 kW presso le stazioni ad alta potenza e la possibilità di includere le soste di rifornimento nel calcolo del tragitto, grazie al pianificatore di percorso e-tron.

A rappresentare il cambio di passo tra passato e futuro, la Dance Academy che, in punta di piedi, ha accompagnato gli ospiti in un viaggio nel cambiamento, tra il classico e il contemporaneo. Ospite d’eccezione della serata il patron de l’Antica Corte Pallavicina, Luciano Spigaroli, che ha portato nello showroom l’eccellenza gastronomica del culatello di Zibello DOP.