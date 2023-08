Dacia diventerà una valida alternativa economica a Jeep

Nel primo semestre del 2023, Dacia ha registrato degli ottimi risultati in Europa grazie alla sua gamma di veicoli, che verrà aggiornata a partire dai prossimi mesi.

Dacia è senza dubbio un marchio che non si può ignorare visto il grande successo che sta ottenendo sul mercato automobilistico. Con sede a Mioveni e sotto l’egida del Gruppo Renault, il produttore rumeno ha letteralmente dominato le vendite in Europa nel 2022, surclassando colossi come Opel, Fiat e Nissan.

I più recenti dati di vendita pubblicati da JATO Dynamics non mentono: nel primo semestre del 2023, Dacia ha scalato la classifica, posizionandosi al 10° posto, giusto dietro Ford e superando persino Kia.

Ma non pensare che il brand si accontenti di questi risultati. Stiamo parlando di una casa automobilistica in continua evoluzione. Sta progettando di lanciare nel 2024 una versione aggiornata della sua Spring 100% elettrica, proprio quando la terza generazione del Duster vedrà la luce del giorno.

In Europa, ad oggi, non c’è ancora un serio concorrente per Jeep

Inoltre, Dacia ha in programma di posizionarsi come una valida alternativa economica a Jeep, introducendo una serie di accessori e edizioni speciali incentrate su uno stile di vita all’aperto e avventuroso.

Secondo il parere dato ad Autocar dal capo design del Gruppo Renault Laurens van den Acker, “in Europa non c’è un serio concorrente per Jeep”. E si è chiesto retoricamente: “Perché non dovrebbe essere Dacia?”.

Van den Acker ha anche osservato che, specialmente dopo la pandemia, c’è un crescente bisogno di brand economici legati all’outdoor e all’avventura. E Dacia è pronta a colmare questo vuoto.

In arrivo un nuovo SUV di segmento C

Non si ferma qui. La casa rumena sta preparando il lancio anche del Bigster, un SUV di segmento C più grande e leggermente più costoso, ma comunque a un prezzo inferiore rispetto ai concorrenti. Non aspettatevi, però, un veicolo di lusso in quanto il focus rimarrà sulla convenienza.

Per quanto riguarda la prossima ondata di auto cinesi in Europa? Van den Acker non sembra troppo preoccupato. Sostiene che Dacia ha già una solida base di clienti in cerca di veicoli economici mentre altri marchi puntano a EV di lusso.

Con circa 292.000 veicoli venduti nel primo semestre del 2023, il costruttore rumeno è più popolare che mai. E i dati di JATO Dynamics confermano il successo: la Sandero è stata la seconda auto più venduta con oltre 123.000 unità mentre il Duster si è classificato tra i primi 10 modelli con quasi 87.000 esemplari.