Dacia: prova su strada della gamma completa ECO-G 100 a GPL

Nel contesto delle strade panoramiche del Lago di Como, abbiamo provato la motorizzazione bicarburante a benzina e GPL di Dacia attraverso il modello Duster.

In un panorama dove l’elettrificazione è il tema centrale per la mobilità di domani, Dacia continua a rispondere con la propria soluzione chiamata ECO-G 100. Bistrattata da molti, l’alimentazione a GPL sta recuperando un nuovo interesse in un periodo di forte crisi energetica, ma pochi costruttori la stanno prendendo in considerazione. Non la sussidiaria di Renault, che dispone di ben quattro modelli (Duster, Sandero Streetway e Stepway, Jogger) disponibili in questo segmento di mercato: le parole chiave come semplicità, efficienza e consumi hanno permesso di trovare ampio consenso in Europa (soprattutto in Italia) negli indici di vendita e di diventare leader di questa tipologia di motorizzazione.

Con l’inizio del nuovo anno e con l’operazione di rebranding ormai completata, siamo saliti a bordo della Dacia Duster ECO-G 100 e l’abbiamo messa alla prova sulle strade che accerchiano il Lago di Como, per testare con mano le loro qualità nel traffico quotidiano e in salita.

Dacia: nuovo design, ma senza stravolgimenti

Prima di metterci al volante, abbiamo dato un’occhiata approfondita al design dell’intera gamma ECO-G 100 di Dacia. A partire dal nuovo logo del Marchio, moderno e capace di restituire un look più vivace abbinato alla griglia con listelli orizzontali di color bianco. Intendiamoci, non ci sono stati grandi stravolgimenti perché rimangono elementi quali i paraurti e le protezioni in plastica presenti in tutta la parte bassa della carrozzeria e le barre sul tetto (tranne sulla Sandero Streetway), tuttavia allo stesso tempo non si ha la sensazione di ammirare delle auto di “fascia bassa”.

Accorgimenti sapienti quanto azzeccati da parte dell’azienda romena. Eleganti le linee delle fiancate, in armonia sia con l’anteriore sia con il posteriore. Sembra di sentire il seguente motto: «Pochi fronzoli, ma tanta sostanza!».

Dacia: interni semplici e graditi

Anche all’interno dell’abitacolo, Dacia punta tutto sulla semplicità dei materiali e delle soluzioni tecnologiche. La plancia è principalmente in materiali plastici, dandoci quelle sensazioni di solidità e robustezza tipiche del Marchio. La leva del cambio è in formato old-style e l’impianto di climatizzazione è completamente analogico – personalmente preferisco così, piuttosto di avere solo comandi digitali –, mentre al centro troviamo lo schermo per l’infotainment da 8 pollici.

È possibile usufruire di Apple CarPlay e Android Auto (però collegando obbligatoriamente il cavo alla porta USB), ma rimane poco intuitivo interagire con il volume a causa dei comandi al volante posti sotto la leva dei tergicristalli. Infine, buona l’abitabilità e la posizione alla guida, indispensabile per chi viaggia spesso o ha una grande famiglia a carico.

Allestimenti e prezzi della gamma Dacia ECO-G 100

Concentriamoci ora sulla motorizzazione ECO-G 100 di Dacia. Secondo i dati del costruttore di Pitești, con la doppia alimentazione benzina-GPL si ha un 40% di risparmio sul carburante, un aumento del 10% sulle prestazioni e del 60% sull’autonomia, oltre a un -11% di emissioni di CO₂ rispetti ai modelli solo a benzina.

Nel concreto, in cosa consiste la gamma ECO-G 100? Molto semplice: un motore a iniezione turbo indiretta a 3 cilindri e con una cilindrata di 999 centimetri cubici, capace di offrire una potenza di 74kW (100 CV) e una coppia massima di 170 Nm in modalità GPL. La trasmissione, invece, è manuale a sei rapporti. Infine, il consumo varia in base al modello, ma si attesta mediamente sui 6,5 l/100 km.

Parliamo invece dei prezzi di listino, a partire proprio dalla “nostra” Dacia Duster: nella versione “Essential” è disponibile a partire da 18.500 euro. Aumenta ovviamente il valore con i successivi livelli “Expression” (19.400 euro), “Journey” (20.700 euro), Journey Up (21.000 euro) ed Extreme (21.550 euro).

Due allestimenti, invece, per la Dacia Sandero Streetway: “Essential” da 14.300 euro ed “Expression” da 15.250 euro. Passando alla “sorella” Stepway si parte dalla “Essential” (15.700 euro), proseguendo con “Expression” (16.550 euro), “Extreme” (17.550 euro) ed “Extreme Up” (18.050 euro).

Non dimentichiamoci della Dacia Jogger: “Essential” a 17.800 euro, “Expression” a 19.700 euro, “Extreme” a 20.700 euro ed “Extreme Up” a 21.200 euro.

Impressioni di guida gamma Dacia GPL

È il momento di addentrarci nel dettaglio della prova, prendendo in prestito la Dacia Duster. Quello che ci colpisce da subito è la risposta in fase di accelerazione: scattante e veloce, anche quando è attiva l’alimentazione a GPL (accelerazione 0-100 km/h di 13,8 secondi, velocità massima di 168 km/h). Questo risultato è possibile soprattutto grazie all’estrema leggerezza di tutte le vetture di casa Dacia: infatti, la massa a vuoto è di 1.289 kg per quanto riguarda questo modello, che ricordiamo fa parte del segmento C dove il peso ha, di norma, un valore più alto.

Ottima anche la capacità dei due serbatoi: quello a benzina arriva a 50 litri, mentre quello GPL è di 48,8 litri. Secondo Dacia, con questo dualismo è possibile percorrere circa 1.200 chilometri senza sosta, diminuendo di conseguenza i pit-stop dal benzinaio.

Prova superata da parte della motorizzazione ECO-G 100 di Dacia sulla Dacia Duster, anche se abbiamo riscontrato un dettaglio durante la nostra guida: abbiamo percorso diversi chilometri prima di accorgerci che era attiva l’alimentazione a benzina, quando in realtà dovrebbe attivarsi automaticamente il GPL. Non abbiamo avuto modo di verificare se è un “problema” comune con le altre macchine in prova, ma alla fine è anche trascurabile. Di contro, probabilmente è preferibile posizionare il tasto dedicato al centro della plancia piuttosto che alla sinistra (e dietro) del volante.

Per il resto, la Dacia Duster dispone di uno sterzo morbido e preciso, capace di adempiere perfettamente al suo dovere, e la visibilità è molto buona. Il riquadro strumenti è essenziale nelle informazioni, infine il cambio fa bene il suo lavoro. Bene anche la tenuta su strada, soprattutto nei momenti in cui viene richiesta una maggiore agilità tra dossi e ostacoli.