Ferrari 296 Challenge: svelata la nuova supercar da competizione

Prendendo come base di partenza la 296 GTB stradale, Ferrari ha ideato la nuova Ferrari 296 Challenge da competizione, da affiancare alla versione GT3. Debutterà in pista nel 2024.

Alla luce dell’attesissimo evento Finali Mondiali Ferrari 2023, che avrà luogo all’Autodromo Internazionale del Mugello dal 24 al 30 ottobre, Ferrari svela la sua nuova Ferrari 296 Challenge da competizione. Questo gioiello di tecnologia e design, dal 2024, si affermerà come il nono pilastro del prestigioso Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

Distaccandosi dal suo predecessore, la 488 Challenge Evo, la nuova 296 Challenge è un simbolo di rinascita e progresso per il marchio di Maranello. Il bolide si propone sul mercato con un progetto che alcuni potrebbero definire rivoluzionario. Non si tratta semplicemente di una nuova auto, ma dell’epitome di una filosofia innovativa che il cavallino rampante ha perseguito con determinazione.

Sono stati apportati interventi profondi e mirati

Ammirando da vicino questo capolavoro, si notano immediatamente gli interventi profondi e mirati, studiati per esaltarne le caratteristiche peculiari e ottimizzarne la performance in pista. Ogni dettaglio della nuova supercar da corsa è stato curato per garantire prestazioni eccellenti e, ciò che è ancora più rilevante, la loro persistenza nel tempo.

In questa nuova era del campionato monomarca di Maranello, la Ferrari 296 Challenge si fa portavoce di standard elevati, ispirandosi a soluzioni che abbiamo già avuto il piacere di apprezzare sulla Ferrari 296 GT3, protagonista nella stagione corrente.

Il nuovo modello è una dimostrazione dell’ingegno della storica azienda. Derivata direttamente dalla Ferrari 296 GTB stradale, la nuova 296 Challenge porta con sé innovazioni sostanziali nei campi motoristico, aerodinamico e dinamico, stabilendo nuovi standard nel mondo delle corse.

Sotto il cofano si nasconde un V6 biturbo da 700 CV

Il costruttore di Maranello ha scelto di adottare un motore V6 biturbo da 3 litri da 120°. Questa scelta, priva della componente ibrida, segue l’orizzonte tracciato dalla 296 GT3. Con una potenza di ben 700 CV e una coppia massima di 740 Nm, il rapporto di potenza è di ben 234 CV/l, fissando un nuovo record.

Dal punto di vista aerodinamico, la nuova vettura da corsa si distingue in modo decisivo. È in grado di generare oltre 870 kg di carico verticale a 250 km/h grazie all’ala posteriore posizionata per massimizzare l’incidenza. Questi numeri sono, senza dubbio, senza precedenti nella storia del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli.

Ma non è tutto. La Ferrari 296 Challenge integra anche il sistema di controllo ABS Evo Track, una derivazione diretta dell’innovazione introdotta nella 296 GTB. Inoltre, l’adozione della tecnologia CCM-R Plus per i dischi freno, in sinergia con il sistema ABS, eleva ulteriormente il benchmark delle prestazioni in frenata e maneggevolezza. A completare il tutto ci sono i nuovi pneumatici Pirelli da 19”, sviluppati appositamente per lei.

Anticipando la Finali Mondiali Ferrari 2023 all’Autodromo Internazionale del Mugello, è evidente che la 296 Challenge è pronta a riscrivere la storia. Non vediamo l’ora di vederla in azione sul circuito al fianco della Ferrari 488 Challenge Evo.