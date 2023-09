Fiat 600e prova su strada, autonomia e prezzi da 30.549 euro

Fiat ha annunciato il listino prezzi della sua nuova Fiat 600e 100% elettrica, che parte da 35.950 euro per la versione RED. C'è anche la più costosa La Prima che offre un equipaggiamento più completo.

Fiat, già conosciuta per essere stata pioniera nella mobilità urbana sostenibile, ha presentato ai media italiani la sua nuova Fiat 600e, una fusione tra la tradizione del segmento B e le innovative caratteristiche dei B-SUV. Il risultato? Un’esperienza di guida ineguagliabile, vivace e confortevole, condita dall’essenza della Dolce Vita italiana.

Rispecchiando il patrimonio del suo predecessore, la 600 degli anni ’50, la nuova 600e emerge come una presenza dominante nel segmento B in rapida espansione in Italia. Questo EV è l’epitome della sofisticata eleganza italiana, unita a una sostenibilità che solo un brand di Stellantis potrebbe offrire.

Fino a 600 km di autonomia con una sola ricarica

Misurando 4,17 metri, il nuovo crossover full electric non solo sfoggia uno stile inconfondibile, ma assicura anche un ambiente spazioso in grado di ospitare fino a cinque passeggeri. E non finisce qui: vani portaoggetti strategici, bagagliaio da 360 litri e innovativo tunnel centrale la rendono un gioiello di funzionalità e design.

Con la sua batteria da 54 kWh garantisce un’autonomia di oltre 400 km nel ciclo combinato WLTP e fino a 600 km in quello urbano. La Fiat 600e è inoltre dotata di un sistema di ricarica fino a 100 kW. Una sosta di meno di 30 minuti per un pasto e avrete già l’80% della batteria carica mentre il caricatore di bordo da 11 kW completa il processo in meno di 6 ore presso le stazioni pubbliche.

Dotato di un potente motore elettrico da 156 CV (115 kW), l’EV scatta da 0 a 100 km/h in soli 9 secondi. È possibile scegliere tra tre diverse modalità di guida (Eco, Normale e Sport) per elevare ulteriormente la personalizzazione dell’esperienza di guida.

Alla prima occhiata, il DNA inconfondibile del marchio di Stellantis salta subito agli occhi. La nuova 600e, che rivisita la classica 600, sfoggia un design esterno dinamico e raffinato. Il frontale deciso, unito a un cofano dominante e a una curva profonda sul retro, fa emergere la potenza e l’eleganza di questo modello, pur rimanendo fedele alle proporzioni storiche tra la 500 e la 600 degli anni ‘50.

Dettagli distintivi, come lo spoiler nero, la firma cromata rinnovata visibile sia sul frontale che sulle fiancate, e l’innovativa illuminazione a LED, rendono la 600e una vera icona. Il veicolo non si ferma però all’estetica: i cerchi di dimensioni maggiorate, insieme a minigonne e passaruota opachi, accentuano ulteriormente la sua presenza su strada.

L’abitacolo è ispirato a quello dell’iconica 500

All’interno, la nuova Fiat 600e omaggia la leggendaria 500. Gli interni sono una perfetta fusione tra tradizione e modernità, con un cruscotto che evoca il design iconico della Cinquecento e un volante a due razze che racconta la storia della casa automobilistica torinese.

E se pensate che si tratti solo di stile, vi sbagliate. La 600e offre una “sensazione elettrica” con funzionalità innovative. L’auto introduce la cromoterapia, permettendo ai guidatori di personalizzare l’ambiente interno con fino a otto colori diversi, creando un’atmosfera cromatica unica nel suo genere.

La comodità è al centro dell’esperienza di guida, con sedili regolabili elettronicamente, dotati di funzione massaggio e riscaldamento a tre stadi. Dettagli come sedili in pelle sintetica, caricatore wireless e sistema Keyless Entry elevano ulteriormente il comfort a bordo.

Alla base c’è la piattaforma CMP di Stellantis

Gli esperti di Fiat non hanno lasciato nulla al caso durante la progettazione dell’auto elettrica. La piattaforma CMP di Stellantis, la più efficiente della sua generazione, ha costituito la base ideale per l’elaborazione di questo gioiello di tecnologia, adatto sia a propulsori completamente elettrici che ibridi.

Inoltre, con questa vettura, il costruttore torinese ha tenuto fede ai suoi tre pilastri: ottimizzare lo spazio interno pur mantenendo dimensioni compatte, coniugare stile e funzionalità per una perfetta esperienza urbana e infondere iconicità combinata a efficienza.

Una delle principali sfide affrontate? Massimizzare lo spazio. La 600e non solo offre 30 mm in più per le gambe e 22 mm extra di abitabilità per chi siede nella seconda fila, ma ha anche semplificato l’accesso grazie all’ampliamento della porta di 37 mm. L’ingegneria interna è stata arricchita da un generoso bagagliaio, il migliore della sua categoria, grazie all’aggiunta di 6 cm e alla curva profonda nella sua parte posteriore. Gli amanti dei dettagli apprezzeranno anche i vani portaoggetti extra-large.

Le dimensioni, con i suoi 4,17 metri di lunghezza e 2,56 metri di passo, sono state strategicamente progettate per garantire agilità in ogni situazione. Inoltre, ha un diametro di sterzata di 10,5 metri, uno tra i più competitivi del mercato italiano. Perfino le sospensioni sono state affinate per assicurare una guida morbida su qualsiasi terreno e, contemporaneamente, garantire una guida entusiasmante grazie a un controllo ottimizzato della carrozzeria.

La sostenibilità? Al vertice della lista delle priorità del marchio di Stellantis. Con un motore innovativo, la nuova 600e vanta un rumore ridotto del 50% rispetto ai modelli precedenti. Dal lancio del progetto, l’autonomia è aumentata del 25% grazie a miglioramenti al propulsore e alla batteria. Un’ulteriore spinta all’autonomia proviene da un’attenta ingegneria aerodinamica e da una riduzione del peso del 10% rispetto alla generazione precedente.

La promozione di Stellantis Financial Services: Fiat Go-Electric

La casa automobilistica torinese, in collaborazione con Stellantis Financial Services, ha ideato una formula finanziaria molto interessante per questo modello. Con il nome di Fiat Go-Electric, questa offerta è pensata per coloro che vogliono sperimentare l’energia elettrica con la massima tranquillità.

Acquistando la Fiat 600e, non solo potrete godere di un tasso vantaggioso del 3,99%, ma avrete anche la possibilità di guidarla a partire da 199 euro al mese, con la Easy Wallbox inclusa. Ma il vero punto di forza di questa proposta risiede nella sua flessibilità. Già dopo un anno, è possibile decidere se tenere la 600e o cambiarla, adattandosi alle mutevoli esigenze della vita.

Un piccolo dettaglio ma non meno importante: in caso di rottamazione di un veicolo fino ad Euro 4, si ha diritto ad uno sconto di 1000 euro e a 5000 euro di incentivi statali. Il prezzo finale? Una Fiat 600e RED costa 30.549 euro (con wallbox inclusa).

Per quanto riguarda le modalità di finanziamento, è previsto un anticipo di 7342 euro con un importo totale del credito di 23.495,72 euro. La restituzione avviene tramite 35 rate mensili da 199 euro e una rata finale di 19.658,9 euro. La soluzione finanziaria proposta, con TAN al 3,99% e TAEG al 5,04%, consente inoltre la sostituzione del veicolo al 12°, 24° e 36° mese.

Un ulteriore aspetto da sottolineare: se al momento della restituzione o sostituzione, il chilometraggio del veicolo supera i limiti stabiliti (10.000 km al 12° mese, 20.000 km al 24° mese o 30.000 km al 36° mese), verrà applicato un costo aggiuntivo di 0,10 cent di euro per ogni km in più. Concludendo, l’offerta dedicata alla nuova 600e è valida solo per i clienti privati e solo per contratti stipulati fino al 30 settembre.