Fisker Ocean Extreme: il SUV elettrico con oltre 700 km autonomia

Dopo la fase di pre-lancio gestita con una piccola serie di veicoli costruiti in Austria dalla Magna, il nuovo SUV elettrico Fisker Ocean Extreme è pronto ad arrivare in Europa (anche se per ora l’Italia non è inclusa) con numeri da record, soprattutto per quanto riguarda l’autonomia.

Fisker Ocean Extreme: autonomia da record

Del Fisker Ocean si era già parlato nel 2022, in occasione della sua presentazione avvenuta al Mobile World Congress 2022 di Barcellona, il grande evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo digitale e n precedenza nel maggio del 2021 quando il fondatore dell’azienda californiana, Henrik Fisker, aveva incontrato in una udienza in Vaticano Papa Francesco per realizzare la su cui creare la prossima eco-Papamobile. Ma veniamo,o ai giorni nostri.

Fisker Ocean Extreme ha ottenuto l’omologazione per avere un’autonomia di 708 km garantita, secondo quanto specifica il costruttore, dal doppio motore e trazione integrale. La gamma comprende anche il modello Ocean Sport con motore singolo e trazione anteriore, con una potenza di 205 kW di potenza (275 Cv) e in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi che dovrebbe essere proposto in Europa a partire da 43.000 euro e l’Ocean Ultra con doppio motore, a trazione integrale, con una potenza di 400 kW (536 Cv) e un’accelerazione 0 a 100 km/h in 4,2 secondi. “Fin dall’inizio, abbiamo progettato il Fisker Ocean per offrire il massimo livello di design, sostenibilità, innovazione, usabilità e autonomia. Abbiamo creato un fantastico veicolo a cinque posti, offrendo ai nostri acquirenti un’ampia gamma di fiducia e comodità in ogni viaggio. Questo risultato è una pietra miliare per tutti in Fisker e siamo lieti che l’autonomia superi i nostri calcoli iniziali“, ha detto Henrik Fisker.