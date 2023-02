Honda CR-V Hybrid: quasi pronta la versione da pista da 800 cavalli!

Il reparto Honda Performance sta lavorando a una versione specifica per l'utilizzo in circuito della CR-V: sarà presentata il 28 febbraio

Se siete appassionati di veicoli estremi da mettere alla frusta tra i cordoli di un circuito, allora segnatevi sul calendario la data del prossimo 28 febbraio: in quell’occasione il reparto Honda Performance presenterà una versione speciale della CR-V Hybrid denominata “Racer”, un progetto innovativo che vuole spingere al limite il pacchetto di questo SUV trasformandolo in un vero e proprio “animale” da pista senza compromessi.

Basta guardare il video teaser pubblicato dal marchio giapponese per rendersi conto di ciò che abbiamo di fronte: carrozzeria in fibra di carbonio con passaruota allargati che ospitano gomme slick, aerodinamica ultra-sviluppata con tanto di alettone posteriore e diffusore giganteschi assieme a innumerevoli appendici per miglioramento lo scorrimento dei flussi d’aria e, dulcis in fundo, un motore ibrido (non siamo ancora certi se Full Hybrid o plug-in) capace di raggiungere l’esilarante potenza specifica di 800 cavalli. Una vera “purosangue”, vero? Occhi puntati il prossimo 28 febbraio per tutti i dettagli!