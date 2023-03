Honda CR-V Hybrid Racer: il SUV diventa un purosangue da corsa!

Il progetto Hybrid Racer porta sotto il cofano il motore V6 biturbo da 2.2 Litri delle monoposto Formula Indy da 800 cavalli

Ciò che vi abbiamo anticipato qualche settimana fa si è trasformato in realtà: da SUV per le famiglie la classica Honda CR-V si è trasformata in “Hybrid Racer“, progetto che la fa diventare un laboratorio su ruote dove testare le tecnologie racing del futuro. Come potete vedere dalle immagini, si tratta di un dragster senza compromessi con tanto di bodywork allargato dove trovano posto gli splitter anteriore e posteriore, le minigonne sportive, il gigantesco alettone e un telaio completamente in fibra di carbonio per contenere il più possibile il peso a secco.

Il vero protagonista, tuttavia, è il V6 biturbo da 2.2 Litri direttamente preso in prestito dalle monoposto Formula Indy americane, un purosangue di razza a tecnologia ibrida provvisto di turbo Borg Warner capace di erogare la bellezza di 800 cavalli gestiti a sua volta dalla trasmissione X-TRAC a sei marce con paddle al volante. Completa il pacchetto la componentistica delle sospensioni, all’anteriore di derivazione Acura NSX GT3 e al posteriore dalle monoposto Dallara IR-18. Il suo debutto in pista? Avverrà in occasione della prima gara di Campionato Indycar del 3-5 marzo sul circuito di St. Petersburg, in Florida. Qua sotto il video di presentazione.