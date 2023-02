Il futuro di Lancia? Dal 2024 solo auto ibride, dal 2026 elettriche

Il marchio Lancia ha definito nel dettaglio la sua strategia per il passaggio all'elettrico, che diventerà realtà a partire dal 2026

Forte di un modello che è tra i più venduti in assoluto nel nostro Paese, il marchio Lancia si sta preparando alla transizione completa verso il mondo dell’elettrico con un piano ben definito, che si scosterà parecchio da quanto è attualmente in vigore con il listino attuale della Ypsilon in versione Hybrid ma anche bifuel-GPL in allestimento Ecochic. Secondo quanto riportato ufficialmente negli scorsi giorni, Lancia ha deciso di mantenere in gamma solo auto ibride a partire dal 2024 alle quali, dal 2026, saranno affiancate quelle equipaggiate con tecnologia 100% elettrica.

Oltre alla Ypsilon, tuttavia, arriveranno anche nuovi modelli a rinvigorire la line-up di Lancia: nel 2026 arriverà la nuova “ammiraglia” che dovrebbe riprendere il concept delle storiche Thema e Thesis assieme a un nuovo SUV, probabilmente ribattezzato come Lancia Aurelia, e alla Nuova Lancia Delta Elettrica, nome storico di questo marchio che si avvicinerà ai mercati internazionali a partire dal 2028.

Vetture estremamente importanti per il marchio Lancia, che sono state anticipate qualche mese fa dal concept Pu+Ra Zero, un esercizio di stile che presenta elementi davvero singolari come la firma luminosa composta da tre raggi a forma di freccia, il nuovo logo che reinterpreta il classico stemma del 1957 e i fari posteriori a forma circolare con tecnologia LED, che vedremo per la prima volta in versione “di serie” sulla Nuova Ypsilon del 2024.