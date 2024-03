Ineos Fusilier: un veicolo, due propulsori

Dopo l’annuncio di una linea di modelli a zero emissioni nel maggio 2022, Ineos ha svelato il nuovo 4X4 Fusilier. Il nuovo veicolo promette di doti fuoristradistiche eccellenti, senza compromettere le prestazioni su strada e sarà disponibile con due varianti di propulsori a zero o a basse emissioni.

Il mercato delle 4×4 si arricchisce con Ineos Fusilier

In occasione della presentazione a Londra da parte di Sir Jim Ratcliffe, è stato infatti confermato che, in aggiunta al propulsore interamente elettrico (BEV) già annunciato precedentemente, è attualmente in fase di sviluppo una variante a basse emissioni di un propulsore elettrico ad autonomia estesa; in questo modo l’Ineos Fusilier potrà soddisfare al meglio le mutevoli esigenze dei clienti in tutto il mondo e sostenere la decarbonizzazione. L’opzione ad autonomia estesa consiste in un piccolo motore a benzina che alimenta un generatore per preservare il livello di carica della batteria quando non è disponibile una fonte di alimentazione esterna. La conferma dei dettagli di questo secondo propulsore e i tempi per l’introduzione sul mercato saranno svelati nell’autunno 2024.

“Mentre sviluppavamo questo veicolo siamo giunti rapidamente alla conclusione che per andare verso l’elettrificazione, ma al contempo continuare a fare auto che i clienti vogliono guidare, occorre un mix di tecnologie di propulsione – ha affermato Ratcliffe -. I BEV sono perfetti in alcune situazioni, per esempio per i brevi viaggi e i servizi di consegna nei centri urbani, ma il nostro settore e i governi devono avere aspettative realistiche in merito alle altre tecnologie che possono contribuire ad accelerare il ritmo del cambiamento. Per questa ragione per il Fusilier abbiamo introdotto un propulsore alternativo che riduca drasticamente le emissioni ma che garantisca l’autonomia e la capacità di rifornimento richieste in specifiche situazioni“.

Sviluppato in collaborazione con Magna, fornitore ai vertici della categoria per il settore automotive, che produrrà il veicolo nel suo stabilimento di Graz in Austria, l’ Ineos Fusilier rappresenterà una proposta unica per i clienti. Basato sul solido DNA del Grenadier, cui aggiunge un approccio moderno e un’identità distintiva, il nuovo 4X4 sarà leggermente più corto e leggermente più basso. Sarà costruito su un’apposita piattaforma skateboard abbinata a una struttura top hat, a un sottoscocca in acciaio e portiere e chiusure in alluminio. Ineos ha già collaborato con Magna per lo sviluppo del Grenadier Station Wagon e del pick-up Quartermaster.

Essendo uno dei più importanti fornitori e produttori indipendenti al mondo nel settore, Magna realizza diversi veicoli convenzionali a combustione interna, ibridi ed elettrici per vari costruttori automobilistici. Parte dello sviluppo dell’INEOS Fusilier includerà un rigoroso programma di collaudo sul Monte Schockl, situato vicino all’impianto di “L’annuncio della nostra terza linea di modelli è un’altra importante pietra miliare per INEOS Automotive, che consolida il nostro intento di essere un costruttore di automobili – proprio come la nostra gamma di veicoli, siamo qui per durare a lungo“, ha detto, Lynn Calder, CEO di Ineos.