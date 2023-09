Jeep Gladiator 2024: il pick-up si aggiorna con l’arrivo del nuovo restyling

Jeep ha sfruttato il Salone di Detroit 2023 per presentare al mondo il nuovo restyling del Jeep Gladiator con tante novità interessanti e una gamma composta da quattro allestimenti.

Esplorare nuovi orizzonti diventa ancora più emozionante con il Jeep Gladiator 2024, un modello che fonde l’anima di un pick-up e l’essenza indomabile tipica di Jeep. Presentato in anteprima al Salone di Detroit 2023, il nuovo restyling del Gladiator porta il segmento dei pick-up di medie dimensioni a nuovi livelli di performance, raffinatezza tecnologica e sicurezza.

È un veicolo sinonimo di prestazioni straordinarie, offrendo una combinazione ineguagliabile di capacità di traino e carico utile 4×4 di classe superiore. E, naturalmente, non rinuncia alla leggendaria capacità fuoristradistica e alla libertà a cielo aperto che hanno reso il marchio di Stellantis così popolare.

Jim Morrison, vicepresidente senior e responsabile di Jeep Nord America, ha sottolineato l’importanza del nuovo Gladiator nel contesto della comunità di appassionati: “Il Gladiator 2024 rappresenta un passo avanti significativo, offrendo un livello superiore di tecnologia avanzata, raffinatezza e capacità”.

Le prime consegne negli USA inizieranno a fine anno

Il costruttore americano ha concentrato particolare attenzione sulla dotazione interna, ora ancor più avanzata e confortevole. Tra le nuove funzioni troviamo un display touch di serie da 12.3 pollici e dei sedili regolabili elettricamente progettati per la guida in acqua. Sul fronte della sicurezza, il veicolo include airbag a tendina laterali di serie.

Esteticamente, il nuovo facelift si rinnova con una griglia frontale a sette barre, sette nuovi cerchi e un’antenna integrata nel parabrezza, pronta per le avventure off-road. Per coloro che amano la libertà di viaggiare all’aria aperta, il pick-up offre una scelta tra tre tipi di tetto, due opzioni di portiere e addirittura la possibilità di rimuoverle completamente.

Il Jeep Gladiator 2024 sarà disponibile negli allestimenti Sport, Willys, Mojave e Rubicon. Gli ordini negli Stati Uniti sono già aperti e le consegne presso le concessionarie Jeep locali inizieranno alla fine dell’anno.

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica americana, il nuovo Jeep Gladiator propone un mix imbattibile di capacità di traino, carico utile e, per la prima volta nel 2024, un differenziale posteriore bloccante standard e la modalità Off-Road+ sulla versione Willys.

Si avvale di quattro sofisticati sistemi 4×4 che includono il Command-Trac con rapporto ridotto di 2.72:1, il Selec-Trac e due varianti del Rock-Trac con rapporto ridotto di 4:1. Queste opzioni garantiscono una mobilità senza precedenti su qualsiasi tipo di terreno, dalla dura roccia del Rubicon Trail alle distese sabbiose del deserto.

Il Jeep Gladiator Rubicon 2024 spinge il concetto di capacità al limite. Vanta un crowl ratio best-in-class di 84:1 e una capacità di guado fino a 80 cm. Non solo, i dati su angoli d’attacco (44,7°), d’uscita (26°) e di dosso (20,9°), oltre a una generosa altezza da terra di 29 cm lo rendono una vettura progettata per affrontare qualsiasi sfida.

Capacità di traino e carico: numeri che parlano

Parlando di numeri, il Gladiator 2024 offre una capacità di traino massima di 3493 kg e un carico utile fino a 782 kg. Questi numeri sono i migliori della sua categoria e testimoniano l’impegno di Jeep nel fornire un veicolo utilitario senza compromessi.

Ogni modello è insignito del badge Trail Rated o di quello Desert Rated, a testimonianza delle sue capacità. La lista delle specifiche include solidi assali Dana 44 anteriori e posteriori, tre piastre di scorrimento, dei ganci traino e una dimensione minima degli pneumatici di 32”.

Gli allestimenti Mojave e Rubicon si distinguono per una serie di feature che migliorano ulteriormente le loro già notevoli capacità. Ad esempio, il Jeep Gladiator Mojave 2024 propone ammortizzatori FOX da 6 cm con serbatoi e un’elevazione delle sospensioni anteriori di 3 cm.

Il nuovo Gladiator Rubicon, invece, viene fornito con cerchi in alluminio da 17” e pneumatici all-terrain da 33”, oltre a ganci traino con accenti rossi e cornici in acciaio per l’abitacolo e i bordi del cassone. I nuovi Jeep Gladiator Mojave X e Rubicon X aggiungono altre dotazioni di serie per l’off-road, inclusa una telecamera integrata off-road e dei paraurti in acciaio anteriori e posteriori.

Il Jeep Gladiator Willys 2024 porta con sé un arsenale di nuove funzionalità, tra cui un differenziale posteriore bloccante Tru-Lok e una modalità Off-road+ che ottimizza il rendimento su diversi tipi di terreno.

Un sistema di sospensioni rivoluzionario

Gli ammortizzatori FOX da 6 cm sono la prima “arma segreta” del nuovo pick-up. Questi ammortizzatori hanno passaggi interni che consentono al fluido di bypassare il pistone attraverso porte regolate. Ciò offre una guida prevedibile su terreni accidentati, ma se la situazione lo richiede, sono pronti a fornire una forza di smorzamento più elevata.

Per le lunghe percorrenze nel caldo deserto, il costruttore americano ha dotato sia l’asse anteriore che quello posteriore di serbatoi esterni per gli ammortizzatori. Questi mantengono il fluido a temperature ottimali, riducendo il rischio di cali di performance. E non è un fluido qualsiasi: stiamo parlando di un fluido di sospensione di grado militare, identico a quello utilizzato nelle corse off-road.

Gli ammortizzatori idraulici frontali FOX agiscono come un set supplementare di ammortizzatori, entrando in gioco quando la sospensione raggiunge la compressione massima. Il risultato? Maggior controllo e meno impatti sul fondo durante la guida ad alta velocità su terreni accidentati.

Opzioni di guida personalizzabili

Il pulsante Off-Road+ permette al Gladiator Mojave 2024 di proporre una versatilità senza precedenti. Con una semplice pressione, il conducente può ottimizzare l’erogazione del motore, i punti di cambiata della trasmissione e il controllo di trazione, sia per la guida ad alta velocità su sabbia che per l’arrampicata su rocce a bassa velocità. Inoltre, è possibile bloccare l’asse posteriore anche ad alte velocità quando si è nella modalità 4HI.

Il badge Desert Rated del nuovo restyling non è una mera etichetta, ma è il risultato di test rigorosi in cinque categorie importanti: controllo di guida e stabilità, trazione, altezza da terra, manovrabilità e capacità nel deserto.

Centro nevralgico del nuovo Jeep Gladiator è il sistema Rock-Trac 4×4, dotato di assali Dana 44 di terza generazione sia anteriori che posteriori. Il rapporto 4LO di 4:1, accoppiato con un rapporto standard sugli assi anteriori e posteriori di 4.10, assicura un’eccezionale tenuta sui terreni più difficili.

Il modello, inoltre, integra differenziali bloccanti Tru-Lok, sia anteriori che posteriori, rafforzando ulteriormente la sua natura fuoristradistica.

Due trasmissioni a disposizione

Per quanto riguarda la mobilità, il nuovo modello propone un’ottima articolazione grazie alla disconnessione elettronica della barra stabilizzatrice anteriore, utilissima per migliorare la corsa della ruota quando il terreno lo richiede.

A seconda delle preferenze di guida, Jeep offre un cambio manuale a 6 marce o automatico a 8 rapporti. Entrambe le trasmissioni offrono crawl ratio impressionanti: 84:1 per la versione manuale e 77:1 per quella automatica, facilitando così il superamento di ostacoli difficili.

Infine, tutte le varianti del nuovo Gladiator sono equipaggiate con tre piastre di protezione per garantire la sicurezza del serbatoio di carburante, del gruppo di trasferimento e del carter dell’olio del cambio automatico.

In aggiunta, gli allestimenti Rubicon e Mojave X si distinguono per la presenza di robuste rotaie in acciaio, posizionate per proteggere gli angoli del cassone e la cabina, riducendo così il rischio di danni alla carrozzeria durante l’off-road.

Materiali leggeri e resistenti

Jeep ha optato per l’uso di leghe di alluminio ad alta resistenza in diverse componenti, tra cui portiere, cerniere, cofano motore, parafanghi, telaio del parabrezza e portellone, al fine di ridurre il peso complessivo del veicolo e migliorare i consumi di carburante.

Il cassone di carico in acciaio è rinforzato da quattro traverse in acciaio mentre il portellone in alluminio è dotato di un sistema di smorzamento per un’azione sicura e affidabile. Il Gladiator MY 2024 massimizza la funzionalità grazie a robusti ganci di ancoraggio integrati, illuminazione sotto il pianale di carico e una fonte di alimentazione esterna coperta come opzione aggiuntiva.

L’azienda americana ha posizionato delle barre stabilizzatrici ad alta resistenza in acciaio su entrambi gli assi per minimizzare i movimenti laterali durante la variazione dell’angolo di sospensione. Per quanto riguarda gli ammortizzatori, sono calibrati per fornire un equilibrio ideale tra maneggevolezza su strada e capacità in fuoristrada, garantendo al contempo comfort di marcia, controllo del rollio della carrozzeria e gestione dinamica.

Motore robusto ed efficiente da 290 CV

Sotto il cofano, la casa automobilistica americana ha scelto di inserire il Pentastar V6 da 3.6 litri. Questo motore eroga 290 CV di potenza e 353 Nm di coppia massima.

Un’attenzione particolare è stata data alla coppia, soprattutto nella zona a bassi regimi, vitale sia per gli appassionati di off-road che per le esigenze di traino e carico. La tecnologia Engine Stop-Start (ESS) è inclusa come dotazione standard, ottimizzando il consumo di carburante.

Jeep ha messo la sicurezza e la tranquillità del conducente al centro dello sviluppo del nuovo pick-up. È equipaggiato con oltre 85 funzioni di sicurezza attiva e passiva. Tra le nuove aggiunte standard su tutti i modelli, spiccano gli airbag a tendina per la prima e la seconda fila di sedili, che si aggiungono agli airbag frontali per conducente e passeggero e a quelli laterali montati sui sedili anteriori.

Per il model year 2024, sono stati effettuati dei miglioramenti strutturali significativi per potenziare la resistenza agli impatti laterali. Il Gladiator 2024 presenta anche cinture di sicurezza esterne per la seconda fila con pretensionatori e limitatori di carico.

Funzioni come l’avviso di collisione frontale e il cruise control avanzato con funzione Stop sono ora standard dalla versione Sport S in poi. Inoltre, sistemi come il monitoraggio del punto cieco e del percorso trasversale, insieme al sistema di assistenza al parcheggio ParkSense, sono standard su Mojave X e Rubicon X e opzionali su Sport S, Willys, Mojave e Rubicon.

Su tutti i modelli, la sicurezza è ulteriormente rafforzata dalla presenza della retrocamera ParkView con linee guida dinamiche, dal controllo della trazione e dal controllo elettronico della stabilità (ESC) con mitigazione del ribaltamento.

Griglia frontale iconica

La griglia è il simbolo per eccellenza di ogni Jeep. Nel Gladiator 2024, questa è stata rifinita con una nuova texture nera, cornici in grigio metallizzato neutro e un contorno a tinta unita. La versione Willys propone barre e cornici in nero lucido. Non solo, la griglia è stata snellita sia visivamente che fisicamente, perfezionando il sistema di raffreddamento grazie a fessure verticali testurizzate in nero.

L’antenna in acciaio precedente è stata sostituita da un’antenna stealth pronta per il trail, integrata direttamente nel parabrezza anteriore. Questa modifica contribuisce a un look più aerodinamico ed evita incastramenti con rami o cespugli durante le avventure off-road. Per quanto riguarda i cerchi, il nuovo Jeep Gladiator offre sette nuovi design sia standard che opzionali, con dimensioni degli pneumatici che variano tra 32” e 33”.

Non è finita qui poiché il veicolo offre molteplici combinazioni di tetto, portiere e parabrezza grazie alle nuove opzioni Open-Air Freedom. Tra queste, un nuovo tetto morbido di serie di alta qualità, due hard-top disponibili (nero e in tinta con la carrozzeria), Sunrider per Hardtop e mezzeportiere.

Il nuovo restyling sarà disponibile in nove colorazioni esterne, che vanno dall’Anvil (nuova) al Firecracker Red, passando per Granite Crystal, Silver Zynith, High Velocity, Hydro Blue, Sarge, Bright White e Black.

Gli interni nel dettaglio

Passando all’abitacolo, troviamo un pannello strumenti rivestito in materiali soft-touch come tessuto o poliuretano ed è abbellito da cuciture a contrasto. Gli esperti apprezzeranno anche le nuove disposizioni di staffe AMPS sul cruscotto, ideali per montare apparecchiature elettroniche accessorie.

Al centro della consolle spicca un display touch da 12.3 pollici, il più grande e avanzato mai offerto sul Jeep Gladiator. Questo incorpora il sistema d’infotainment Uconnect 5 e utilizza la tecnologia FALD (Full-Array Local Dimming) per garantire una visibilità ottimale, anche quando il veicolo è in condizioni di guida a cielo aperto.

Il pacchetto di funzioni offerte dallo Uconnect 5 include:

Cinque profili utente e la modalità Valet, che consente di personalizzare preferenze musicali, app, posizioni dei sedili, angolazioni degli specchietti retrovisori esterni e comfort climatico.

Connettività simultanea per due smartphone via Bluetooth.

Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

Integrazione Alexa per la connettività Car-to-Home e Home-to-Car.

Opzioni per hotspot Wi-Fi 4G LTE che supporta fino a otto dispositivi wireless.

E se ciò non fosse abbastanza, il costruttore americano ha anche pensato al comfort dei passeggeri della prima fila, dotando il veicolo di porte USB Type-C standard che permettono una ricarica fino a quattro volte più veloce.

In totale, il Jeep Gladiator 2024 offre fino a sette porte USB (Type-A e Type-C), distribuite tra le due file di sedili. Come tocco finale, sono presenti prese per accessori da 12V e una presa CA da 115V per alimentare dispositivi elettronici casalinghi.

Debuttano le Jeep Adventure Guides

La casa automobilistica americana ha alzato l’asticella dell’esperienza off-road, implementando per la prima volta le Jeep Adventure Guides in collaborazione con Trails Offroad, azienda leader nel campo delle guide e mappe per il fuoristrada.

Il sistema Uconnect 5 NAV del nuovo veicolo è stato arricchito con un nuovo schermo ad alta risoluzione su cui saranno visualizzate le Jeep Adventure Guides. Queste guide forniscono dettagli e mappe per ben 62 percorsi certificati con il Jeep Badge of Honor. Parliamo di tracciati leggendari come il Rubicon Trail in California, Hell’s Revenge nello Utah e Jericho Mountain nel New Hampshire.

Infine, un’altra novità è la modalità Follow Mode, introdotta inizialmente sulla Wrangler 2024. Questa funzione fornisce informazioni contestuali attraverso pop-up che appaiono quando il guidatore si avvicina a un punto di interesse, un ostacolo o un incrocio.