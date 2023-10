Kia EV3 ed EV4: le caratteristiche dei due concept 100% elettrici

In occasione della prima edizione dell'EV Day, Kia ha presentato anche due interessanti concept car completamente elettriche: la berlina EV4 e il crossover EV3.

Kia ha posto una pietra miliare nel segmento dei veicoli elettrici. Durante il Kia EV Day 2023, la casa automobilistica coreana ha messo in mostra tre inedite auto elettriche di piccole e medie dimensioni, segnando un passo determinante nella rivoluzione elettrica del settore.

Affrontando con determinazione la crescente domanda di soluzioni elettriche, il brand coreano si impegna ad espandere significativamente la sua gamma di EV. Questo ampliamento ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze di una clientela diversificata, ribadendo la volontà di Kia di rendere l’elettrico accessibile a una platea sempre più ampia.

Dopo aver consolidato la sua presenza nel mercato con il lancio di EV6 ed EV9, ora l’azienda ha introdotto tre nuove proposte a zero emissioni, puntando a facilitare ulteriormente l’ingresso nella mobilità completamente elettrica. Abbiamo già parlato della EV5 in un articolo dedicato.

Il fulcro dell’EV Day 2023 è stata l’introduzione di due particolari concept: l’EV3, che riflette le migliori caratteristiche del SUV di punta EV9, ma in una dimensione più compatta; e l’EV4, che ridefinisce il segmento delle berline elettriche con un design esterno audace ispirato alla filosofia Opposites United.

Non solo veicoli, ma anche servizi. Kia ha annunciato piani per potenziare l’esperienza cliente, integrando funzionalità avanzate in un’app per smartphone e introducendo servizi basati su intelligenza artificiale a bordo dei veicoli. Inoltre, il marchio coreano ha l’obiettivo di raggiungere 1 milione di vendite annuali di auto elettriche entro il 2026 e di incrementare questa cifra a 1,6 milioni di unità annuali entro il 2030. Questa visione ambiziosa è sostenuta dai prodotti e dalle strategie presentate durante l’evento.

Kia EV3: il concept di crossover 100% elettrico

Partendo dalla Kia EV3, rappresenta una tappa importante nella visione della casa automobilistica sudcoreana per il futuro delle auto elettriche. Alla base della nuova EV3 c’è un concetto chiaro: offrire un crossover elettrico (CUV) che condensi la tecnologia, la praticità e l’eleganza dell’EV9 top di gamma in un formato compatto. L’obiettivo è semplice: massimizzare la funzionalità senza scendere a compromessi sulla qualità della guida.

Il DNA di questo prodotto si fonda sulla filosofia di design Opposites United, che mira a coniugare estetica e funzionalità attraverso soluzioni innovative. Per la nuova concept car, gli esperti designer del brand coreano hanno attinto profondamente dal montante Joy for Reason, risultando in una fusione di elementi apparentemente opposti che danno vita a un linguaggio di progettazione unico.

La silhouette dell’EV si distingue per l’innovativo design dell’abitacolo: un parabrezza inclinato in avanti, affiancato da un tetto che decresce gradualmente, regalando al veicolo un aspetto distintivo e moderno. Ma ciò che veramente cattura lo sguardo sono i passaruota squadrati, disegnati con angoli asimmetrici, che contrastano magistralmente con il parabrezza avvolgente e il montante C sconnesso, dando al tetto un’illusione di levitazione.

L’interno della Kia EV3 riflette la stessa visione di design. Il pilastro Joy for Reason permea l’abitacolo, dove la funzionalità si sposa con un design dinamico, creando un ambiente ideale per viaggiare. Il cruscotto, con linee distintive e superfici pulite, è accentuato da una delicata illuminazione, evocando un senso di spaziosità e offrendo una sensazione di benessere durante il viaggio.

Non è solo una questione di estetica. Kia s’impegna nella sostenibilità: i materiali ecologici adornano l’abitacolo e un design ergonomico avanzato dei sedili si fonde con mini-tavoli regolabili. Questi, insieme alla versatilità del sedile posteriore ribaltabile, assicurano quattro modalità distinte: Concentration, Social, Refreshing e Storage, rendendo la Kia EV3 ideale per una varietà di esigenze, dall’archiviazione di bagagli voluminosi come scooter elettrici e biciclette, a momenti di relax e socializzazione.

Kia EV4: il concept di berlina completamente elettrica

Passando alla Kia EV4, abbiamo di fronte un prototipo che incarna la massima espressione dell’innovativa filosofia Power to Progress nel contesto di Opposites United. Questo modello non si limita a stabilire nuovi standard per i veicoli individuali, ma si propone di riscrivere le regole per interi settori del mercato automobilistico.

Sebbene possa sembrare una berlina tradizionale grazie alle sue quattro portiere, la EV4 va ben oltre. Le sue linee decise e rivoluzionarie non rappresentano una semplice evoluzione di una berlina, ma delineano un’inedita classe di auto elettriche.

Emerge chiaramente che il produttore sudcoreano ha intrapreso un approccio di design audace, combinando tratti geometrici e diagonali con superfici dettagliate ma tecnicamente avanzate. Questa fusione ha portato alla creazione di un’estetica e un’esperienza utente senza precedenti nel settore.

Caratteristiche salienti come il frontale basso e sofisticato, la silhouette slanciata e il dinamismo del posteriore esteso, culminante in uno spoiler sul tetto, evocano le sensazioni tipiche delle auto sportive.

Partendo dal design esterno, la vettura sfoggia un frontale audace e aggressivo. Questo, arricchito da fari verticali strategicamente posizionati ai confini del cofano e del paraurti anteriore, denota una presenza imponente. Non è solo un’auto: è il simbolo di un brand coreano deciso a spostare le frontiere dell’innovazione.

Passando all’interno, Kia ha adottato un approccio che sposa l’eleganza alla funzionalità. L’abitacolo è stato studiato per essere non solo spazioso, ma anche una fonte d’ispirazione per chi viaggia. Con un design minimalista, ma di straordinaria bellezza, gli interni offrono uno spazio dove i passeggeri possono rilassarsi e dedicarsi ai propri interessi, sentendosi completamente a proprio agio.

Ma la nuova Kia EV4 non si ferma alla mera estetica. Introduce una funzionalità molto interessante chiamata Mind Modes. Questo sistema modula l’illuminazione interna e i pattern di ventilazione in base alle esigenze del conducente.

Se selezionata la modalità Perform, il conducente avrà a disposizione tutte le informazioni essenziali per sfruttare al meglio la giornata. Al contrario, optando per Serenity, l’ambiente si trasforma, offrendo grafiche digitali che inducono a un’atmosfera tranquilla, ideale per riflettere e rigenerarsi.