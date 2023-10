Kia EV5: varianti, autonomia e prestazioni del nuovo SUV compatto elettrico

Durante il Kia EV Day 2023, la casa automobilistica sudcoreana ha presentato ufficialmente la nuova Kia EV5. Arriverà presto sui mercati cinese e coreano in tre diverse varianti.

Kia ha compiuto un ulteriore passo in avanti nel segmento dei veicoli elettrici. Durante l’edizione inaugurale del Kia EV Day, svoltasi in Corea, il brand coreano ha presentato la sua visione per una mobilità elettrica che punta ad abbracciare tutti. Uno dei punti salienti dell’evento è stata l’introduzione della nuova Kia EV5, un SUV completamente elettrico e compatto, progettato specificamente per soddisfare le necessità delle famiglie millennial.

Ma non è tutto. La casa automobilistica coreana ha anche levato il velo su due nuovi concept: l’EV3, che mira a combinare i migliori aspetti dell’EV9 in dimensioni più contenute, e l’EV4, che rivoluziona il design delle berline elettriche, adottando la filosofia di design esterno Opposites United.

Nel corso dell’evento, il brand ha delineato anche una chiara strategia per i veicoli elettrici. Questa è incentrata sull’ampliamento della gamma EV, garantendo una maggiore facilità d’utilizzo, una solida affidabilità e rispondendo alle principali preoccupazioni legate alla transizione verso la mobilità elettrica, in particolare in relazione alle infrastrutture di ricarica.

In aggiunta, il produttore ha annunciato nuove iniziative per potenziare l’esperienza del cliente. Queste comprendono una consolidata applicazione per smartphone e l’introduzione di servizi innovativi, inclusi servizi basati sull’intelligenza artificiale direttamente a bordo dei veicoli.

L’obiettivo ambizioso del costruttore coreano è chiaro: raggiungere 1 milione di vendite annuali di veicoli elettrici entro il 2026, per poi spingersi fino a 1,6 milioni di unità annuali entro il 2030. E, a giudicare dalle innovazioni presentate, sono sulla strada giusta per realizzare questi traguardi.

La Kia EV5 nel dettaglio

In questo articolo ci concentreremo nello specifico sulla nuova EV5. Si tratta di un innovativo SUV elettrico che segna un passo avanti significativo nel segmento dei veicoli elettrici. È il terzo BEV ad essere basato sulla famosa piattaforma E-GMP, pietra miliare per l’avvento di una nuova epoca nella mobilità elettrica.

Ma cosa rende il Kia EV5 così speciale? Salta subito all’occhio il suo design audace, che si rifà ai canoni delineati dalla filosofia Opposites United del costruttore coreano. Non solo estetica, ma anche funzionalità.

L’EV coniuga tecnologie all’avanguardia con prestazioni dinamiche di alta gamma, garantendo nel contempo sicurezza e un equilibrio impeccabile. Entrando nel cuore dell’abitacolo dell’EV5, si scopre un universo completamente rinnovato. Qui, l’ispirazione deriva chiaramente dall’EV9. Con il suo spazio interno, rompe gli schemi tradizionali: non ci si trova davanti al semplice interno di un’auto, ma piuttosto dinanzi a un ambiente che evoca il comfort e la spaziosità di un salotto domestico.

È interessante notare come la produzione del nuovo modello avverrà sia in Corea che in Cina. Per il mercato cinese, sono previste tre varianti: Standard, Long Range e Long Range AWD. La prima, equipaggiata con una batteria da 64 kWh e un motore da 218 CV (160 kW), promette un’autonomia di ben 530 km, mentre la seconda, con batteria da 88 kWh, mira a toccare i 720 km di autonomia.

La variante Long Range AWD combina una batteria da 88 kWh e una potenza totale di 313 CV (230 kW), distribuita tra un motore anteriore da 218 CV (160 kW) e uno posteriore da 95 CV (70 kW). Kia mira a un’autonomia di 650 km per questa versione, secondo lo standard CLTC. E per chi ha fretta? La ricarica rapida permette di passare dal 30% all’80% di carica in soli 27 minuti.

Per quanto riguarda il mercato coreano, tutte le varianti della Kia EV5 sono al vaglio, con potenziali modifiche in base alle esigenze del mercato locale. L’autonomia di guida verrà calibrata specificamente per soddisfare le esigenze dei consumatori coreani.

Nei prossimi mesi arriverà anche la versione GT

Ma la tecnologia non si ferma all’autonomia. L’auto è equipaggiata con una batteria studiata per resistere a tutte le stagioni, anche le più estreme. L’avanzata pompa di calore, già apprezzata nella EV6, assicura che la batteria mantenga prestazioni ottimali in qualsiasi condizione climatica.

Inoltre, il veicolo incorpora un sistema di frenata rigenerativa e l’innovativo sistema i-Pedal, che eleva l’esperienza di guida riducendo l’affaticamento del conducente. E per gli amanti della velocità? Presto verranno svelati ulteriori dettagli sulla versione GT, destinata a offrire un’esperienza di guida ancora più entusiasmante.

La nuova vettura spicca non solo per le sue prestazioni, ma anche per le soluzioni tecnologiche all’interno dell’abitacolo. Il costruttore sudcoreano ha dotato questo prodotto di un sistema di infotainment e connettività avanzato che eleva l’esperienza di guida e la comodità del conducente e dei passeggeri.

Il cuore del sistema di infotainment è rappresentato dal Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), che, oltre a offrire aggiornamenti software via OTA, e si fregia di un ampio display panoramico. Questo unisce un cluster da 12.3 pollici e un sistema di infotainment dello stesso formato, affiancato da un ulteriore display da 5 pollici per la gestione del clima. Tale configurazione garantisce al conducente un’interfaccia chiara e intuitiva, offrendo tutte le informazioni necessarie per una guida serena ed efficiente.

L’innovativa interfaccia Unified Graphical User Interface (GUI) del marchio coreano si inserisce armoniosamente tra gli schermi AVNT e il display centrale CDU da 5 pollici, ottimizzando la visualizzazione delle informazioni.

Gli utenti possono, inoltre, monitorare con facilità diversi dati importanti come l’autonomia e la ricarica grazie a menu ben strutturati e intuitivi. Il display head-up sul parabrezza, disponibile come optional, amplifica la visibilità delle informazioni essenziali.

Una particolarità dell’interno della Kia EV5 è la sua essenziale e moderna disposizione dei controlli. Sotto lo schermo AVNT centrale, la casa automobilistica coreana ha previsto soltanto quattro tasti, dedicati alle principali funzioni, tra cui start/stop e controllo HVAC. Questa decisione rappresenta una netta evoluzione rispetto al passato, quando simili funzionalità necessitavano di ben 17 pulsanti.

L’esperienza a bordo è ulteriormente migliorata grazie al sistema di climatizzazione a tre zone, che assicura una personalizzazione individuale per ogni occupante. Questo sistema, oltretutto, integra una funzione che neutralizza gli odori, garantendo un ambiente fresco e gradevole.

Al Kia EV Day 2023, l’azienda ha rivelato un altro aspetto rivoluzionario della EV5: la possibilità di personalizzare e aggiornare le funzionalità attraverso il Kia Connect Store. Senza necessità di recarsi in concessionaria, i proprietari potranno beneficiare di una vasta gamma di servizi e funzionalità aggiuntive installabili da remoto.

Sicurezza al top

La sicurezza dei passeggeri è stata posta al centro della progettazione dell’EV5. Sette airbag sono strategicamente posizionati all’interno del veicolo per garantire una protezione ottimale. Il telaio dell’EV è stato sviluppato con una resistenza ineguagliabile, assicurando che chi viaggia all’interno sia sempre al sicuro.

Ma non si tratta solo di airbag e strutture. Il brand coreano ha dotato l’EV5 con i suoi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). L’Highway Driving Assist 2 (HDA2) è solo una delle feature di punta, progettata per assistere il conducente in tutte le fasi della guida, dalla manutenzione della distanza tra i veicoli alla centratura nella corsia, passando per il cambio di corsia e la regolazione laterale.

Con l’innovativo sistema Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2), guidare e parcheggiare non sono mai stati così semplici. Grazie alla chiave intelligente Digital Key 2, i conducenti possono attivare RSPA 2, consentendo al modello di parcheggiare in autonomia.

Il SUV utilizza sensori a ultrasuoni per identificare gli ostacoli, e in caso di impedimenti, il sistema frenante interviene automaticamente. E per quelle manovre in retromarcia più complicate? L’EV5 è equipaggiata con RCCA (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist) per evitare scontri con altri veicoli.

A bordo ci sono le tecnologie V2L e V2G

L’attenzione del costruttore coreano non si ferma alla sicurezza. È stata integrata la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), permettendo alla batteria di alimentare dispositivi esterni. Ma la vera rivoluzione arriverà con l’introduzione del Vehicle-to-Grid (V2G) nelle aree con infrastrutture adeguate, rendendo possibile per l’EV5 condividere l’energia in eccesso con la rete.

Proseguendo, il modello si distingue non solo per le sue prestazioni, ma anche per un design interno ultra-confortevole e pratico, particolarmente pensato per la generazione dei millennials. In primo luogo, parliamo dei sedili. Kia ha optato per molteplici configurazioni dei sedili, offrendo opzioni di rivestimento in tessuto PET riciclato o in pelle Bio-PU.

L’attenzione ai dettagli è evidente: l’EV5 non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio ambiente di comfort e stile. Per esempio, per il mercato cinese, i sedili anteriori a panchetta – integrati con un sistema di illuminazione d’atmosfera – generano un’atmosfera avvolgente e rilassante. Inoltre, il bracciolo centrale si rivela estremamente funzionale, incorporando un tavolino e un portaoggetti, esaltando ulteriormente la fruibilità della vettura.

Ma la vera novità sta nei sedili reclinabili. Progettati per prevenire mal di schiena, questi sedili offrono un’esperienza unica grazie alle loro funzioni avanzate: funzione massaggio con regolazioni personalizzate, sei celle d’aria massaggianti, supporto lombare, riscaldamento, funzione di ventilazione e addirittura un poggiapiedi. E come se non bastasse, sono dotati di tre airbag e un poggiatesta regolabile, garantendo una protezione massima per gli occupanti.

La versatilità della Kia EV5 non si ferma qui però. Una volta giunti a destinazione, gli utenti hanno la possibilità di trasformare la parte posteriore del veicolo in una comoda camera da letto grazie al sedile completamente ripiegabile. E per chi ama i dettagli, il produttore sudcoreano ha aggiunto un frigorifero/riscaldatore nella console posteriore, ideale per conservare bevande e alimenti, con una capacità di 4 litri e un intervallo di temperatura tra 5 °C e 55 °C.

Infine, va menzionato il pannello portabagagli Multi Table di Kia. Questa chicca può essere facilmente trasformata in un tavolo, permettendo ai passeggeri di godersi momenti conviviali sia all’interno dell’abitacolo che all’esterno.