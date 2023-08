Lancia: 40 concessionarie italiane hanno già adottato la nuova corporate identity

Lancia ha annunciato nelle scorse ore che 40 sue concessionarie italiane hanno già adottato la sua nuova corporate identity. Altre arriveranno nei prossimi mesi.

Lancia continua a procedere in modo spedito e definito. Questa traiettoria è principalmente dovuta alla dedizione e alla professionalità della sua rete di concessionarie, con ben 40 dealer italiani che hanno già adottato la nuova corporate identity Lancia.

Questo dato impressionante, che attualmente abbraccia 13 regioni italiane, è destinato ad espandersi ancora. Allo stesso tempo, l’entusiasmo e la partecipazione hanno raggiunto livelli altissimi a un mese dall’apertura di Casa Lancia.

L’alta percentuale di venditori certificati al livello 1 è un indicatore importante. Luca Napolitano, CEO del marchio torinese, ha detto: “Oggi è un giorno importante per il costruttore torinese. Voglio esprimere un ringraziamento speciale a tutti i nostri concessionari e venditori italiani, i veri ambasciatori del nostro Rinascimento, che stanno trasformando Lancia in un marchio rispettato, credibile e desiderabile nel mercato premium europeo”.

Casa Lancia mette in contatto i 240 venditori italiani del brand

In questo contesto di rinnovamento, Casa Lancia è stata inaugurata un mese fa come primo canale di comunicazione esclusivo per i 240 venditori italiani dedicati e certificati dall’azienda. Questa piattaforma esalta l’importanza della community per la rinascita dell’azienda e permette a tutti i partecipanti di confrontarsi in maniera trasparente, direttamente con il CEO del marchio.

L’obiettivo è di rendere ancora più centrale il ruolo del venditore come primo contatto verso il cliente finale e di assicurare un’esperienza premium e di alta qualità, sia online che offline.

Sei mesi dopo l’apertura dello showroom pilota a Gattamelata (Milano), l’adozione della nuova corporate identity Lancia è diventata una realtà e procede a un ritmo sempre più sostenuto. Questo processo viene effettuato in modo efficiente e pratico, applicando le linee guida stabilite dal brand per un’immagine coordinata, sia interna che esterna.

La nuova identità segue i quattro pilastri di Lancia

La nuova corporate identity riflette i quattro pilastri fondamentali del piano strategico decennale del produttore torinese: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello innovativo di vendita per assicurare un’esperienza di acquisto premium al cliente.

Per quanto riguarda i numeri in Italia, ogni dealer con la nuova corporate identity viene denominato Casa Lancia, in quanto – come in ogni casa italiana – tutto è pronto per accogliere i clienti e offrirgli un’esperienza ricca di bellezza, design e italianità.

L’implementazione della nuova identità proseguirà al di fuori dell’Italia nel primo trimestre del 2024, per concludersi entro la metà dello stesso anno. Questa fase coinvolgerà circa 70 punti vendita, nelle 70 principali città europee.

Tali showroom esclusivi garantiscono una combinazione perfetta tra modalità di acquisto digitale e fisica. Mentre all’estero sarà maggiormente enfatizzato il canale di vendita online, in Italia la strategia sarà decisa caso per caso.