Mercedes G 500 Final Edition: omaggio al motore V8 del Classe G in 1500 esemplari

Mercedes ha svelato il nuovo Mercedes G 500 Final Edition in tre colorazioni molto speciali per festeggiare i 30 anni del motore V8 a bordo del Classe G. Saranno prodotti in totale soli 1500 esemplari.

Mercedes ha deciso di celebrare un momento storico con il lancio del Mercedes G 500 Final Edition. Questo esclusivo veicolo è stato realizzato per omaggiare il primo Classe G con motore a otto cilindri lanciato tre decenni fa nel 1993, il V8 500 GE, che fu un punto di svolta per l’azienda, segnando l’inizio di un’era ricca di prestazioni su strada e fuoristrada.

Disponibile in tre distinte varianti, ognuna limitata a soli 500 esemplari, il nuovo G 500 Final Edition offre una scelta tra le colorazioni Obsidian Black Metallic, Manufaktur Opalite Bianco Magno e la nuova ed accattivante Manufaktur Oliva Magno.

Tre colorazioni speciali disponibili

Il design audace e distintivo dello speciale Classe G si esprime attraverso i suoi cerchi in lega leggera AMG a cinque doppie razze da 20”, abbinati alla carrozzeria in colorazione Manufaktur Oliva Magno con finitura lucida. Per le varianti Obsidian Black Metallic e Manufaktur Opalite Bianco Magno, i cerchi sfoggiano un elegante rivestimento nero con una finitura lucida.

La Final Edition sfoggia dettagli unici e raffinati, come la scritta Final Edition e una striscia protettiva esterna con un inserto nel copriruota di scorta. Non mancano poi dettagli distintivi come un cerchio del copriruota di scorta in cromo lucido e numerose altre componenti sia sulla carrozzeria che con finitura in cromatura lucida, che esaltano ulteriormente l’esclusività di questa edizione speciale.

Il pacchetto Logo Manufaktur prevede maniglie delle portiere con logo in rilievo e la proiezione sull’asfalto del logo G e della scritta “Stronger Then Time” dagli specchietti retrovisori esterni, rendendo l’accesso alla vettura un’esperienza unica e personalizzata.

La scritta Final Edition rende l’abitacolo ancor più esclusivo

L’interno del nuovo Mercedes G 500 Final Edition è altrettanto premium ed esclusivo, con la scritta Final Edition illuminata sulle soglie delle portiere per dare il benvenuto ai suoi fortunati occupanti. Lo stesso emblema appare anche sull’inserto della maniglia per i passeggeri.

Inoltre, il retro della chiave del veicolo presenta una placca unica con una moneta d’argento autentica, rendendo ogni elemento di questo SUV un simbolo di lusso ed esclusività. Il nuovo G 500 Final Edition è equipaggiato con un impianto audio surround Burmester di alta qualità, il pacchetto sedili Active Multicounter Plus e i sedili in pelle nappa Manufaktur, tutto incluso nella dotazione di serie.

C’è anche il nuovo pacchetto pelle integrale Manufaktur

Il Mercedes G 500 Final Edition offre un’esperienza di viaggio confortevole e lussuosa grazie al nuovo pacchetto pelle integrale Manufaktur. Questo trattamento ricopre quasi tutto l’interno, dal bagagliaio al rivestimento del tetto e ai pannelli di regolazione dei sedili, in pelle nappa di alta qualità.

La sezione centrale del cielo è in tinta con il pannello centrale dei sedili, completando un design a diamante che aggiunge un tocco di eleganza. Ogni variante cromatica ha un abbinamento di colori interno unico, rendendo ogni edizione ancora più speciale.

La nuova versione speciale del Mercedes Classe G è già ordinabile in Italia presso le concessionarie italiane della Stella di Stoccarda ad un prezzo di 204.470 euro.