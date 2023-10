Nuova Citroën e-C3: caratteristiche, versioni e prezzi della city car elettrica

Citroën ha svelato ufficialmente la nuova Citroën e-C3 completamente elettrica dopo diverse indiscrezioni. Arriverà l'anno prossimo negli allestimenti You e Max e con prezzi a partire da 23.900 euro.

Citroën, conosciuta per la sua lunga storia e reputazione di innovazione, ha lanciato nelle scorse ore sul mercato la nuova Citroën e-C3, che rappresenta l’apice della quarta generazione della C3. Questo modello 100% elettrico segna un passo audace e decisivo per il costruttore francese nella rivoluzione green dell’automobile.

Dai primi passi nel 2002, la C3 ha dimostrato di essere la vettura di punta per Citroën, accumulando vendite impressionanti: oltre 5,6 milioni di unità immatricolate, testimoniando la sua popolarità in Europa. Infatti, quest’auto rappresenta quasi un terzo delle vendite europee del marchio di Stellantis, e nel 2022 si è assicurata un 11% del mercato nel segmento delle city car europee.

Ciò che rende la nuova e-C3 eccezionale non è solo la sua anima elettrica, ma l’insieme di caratteristiche premium che offre. Il produttore francese ha sottolineato l’importanza di un comfort a bordo superiore, equipaggiamenti all’avanguardia e un’esperienza elettrica senza problemi.

Prezzi Citroen e-C3

E tutto questo senza compromettere il rapporto qualità/prezzo, facendo della e-C3 una scelta accessibile senza rinunciare a standard elevati, soprattutto considerando che è progettata e prodotta interamente nel Vecchio Continente.

La casa automobilistica francese non si ferma alla mera produzione di veicoli, ma cerca sempre di interpretare e rispondere alle esigenze in evoluzione dei consumatori. Thierry Koskas, CEO di Citroën, ha evidenziato che l’accessibilità è sempre stata nel DNA dell’azienda. Ma in un’epoca in cui le tendenze del settore stanno rapidamente cambiando, con un crescente interesse verso i SUV e una spinta verso la mobilità elettrica, la sfida era di rispondere a queste aspettative senza perdere di vista l’obiettivo principale di accessibilità. La risposta è la Citroën e-C3: una city car completamente elettrica, moderna, confortevole e ad un prezzo iniziale di 23.900 euro.

Innovazione delle sospensioni Advanced Comfort

Il brand francese, noto per la sua costante ricerca di comfort, ha deciso di dotare la sua nuova vettura elettrica delle esclusive sospensioni Advanced Comfort con smorzatori idraulici progressivi. Un’implementazione che si pone come punto di riferimento nel segmento.

Quello che distingue questo sistema è l’effetto “tappeto volante”, un particolare feeling di comfort generato dall’interazione di due fine corsa idraulici con l’ammortizzatore e la molla. Questa combinazione conferisce alla nuova e-C3 la capacità di “planare” sulle asperità della carreggiata, offrendo ai passeggeri un’esperienza di guida unica.

Gli smorzatori funzionano in due fasi distinte. Per sollecitazioni lievi, molle e ammortizzatori controllano i movimenti verticali indipendentemente dagli smorzatori idraulici. Ma, in situazioni di maggior stress, intervengono gli smorzatori idraulici per moderare in modo graduale il movimento, evitando scosse improvvise. Questo sistema idraulico si dimostra superiore ai fine corsa meccanici, in quanto è capace di assorbire e dissipare completamente l’energia, senza rischio di rimbalzi indesiderati.

Laurence Hansen, direttore Prodotto e Strategia di Citroën, ha sottolineato la filosofia alla base di questa scelta: “Il comfort è radicato nel DNA del brand di Stellantis. Il nostro impegno va oltre l’aspettativa, desideriamo offrire ai clienti un’auto che rappresenti il massimo del comfort nel suo segmento. La nuova e-C3, grazie anche alle recenti versioni dei sedili Advanced Comfort, ne è la dimostrazione concreta”.

Esperienza di guida al top su Citroen e-C3

Il primo aspetto da sottolineare è la cura posta nel design dell’abitacolo, che rende la conduzione un piacere. Il costruttore ha optato per un interno spazioso e raffinato, ispirato al comfort di un ambiente lounge.

I sedili Citroën Advanced Comfort sono un capolavoro di ingegneria: non solo si adattano perfettamente al contesto della e-C3, ma l’aggiunta di una schiuma speciale garantisce un’esperienza accogliente e confortevole, garantendo al contempo supporto durante i tragitti, a prescindere dalla loro durata.

Per quanto riguarda le dimensioni, la nuova e-C3 si distingue in modo netto. Pur essendo soltanto 19 mm più lunga e 6 mm più larga del modello precedente, il costruttore francese è riuscito a offrire un abitacolo notevolmente più spazioso. L’innovativo design, con un’altezza di 1,57 metri, regala agli occupanti anteriori 100 mm extra di spazio per la testa, culminando in una sensazione di dominio e sicurezza durante la guida. E non è tutto, la visibilità esterna è migliorata, enfatizzando il benessere a bordo.

In termini di praticità, l’EV è in prima linea. Oltre a vani portaoggetti strategicamente posizionati, la casa automobilistica ha integrato un caricatore wireless per smartphone compatibili nella console centrale, presente di serie nelle versioni Max. Il trasporto di oggetti voluminosi non è mai stato così semplice grazie alla modularità degli schienali posteriori e alla larghezza tra i passaruota. Per non parlare dei 310 litri di spazio nel bagagliaio, più che sufficienti per le necessità quotidiane.

Non è finita qui poiché la e-C3 si eleva, letteralmente. Con la sua altezza da terra stile SUV di 1,57 metri e una distanza dal suolo di 163 mm per la versione 100% elettrica, offre una facilità di accesso e uscita, garantendo al contempo una guida sicura nelle sfide urbane e suburbane.

Fino a 320 km di autonomia con una sola ricarica

Il cuore di questo nuovo modello a zero emissioni è una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 44 kWh. Questa scelta garantisce un’autonomia massima di 320 km nel ciclo WLTP con una sola ricarica. E quando si tratta di ricarica, Citroën non lascia nulla al caso. Grazie alla capacità di ricarica rapida in corrente continua da 100 kW, è possibile ricaricare la batteria dal 20% all’80% in appena 26 minuti.

Per chi preferisce le soluzioni in corrente alternata, il tempo di ricarica varia: circa 4 ore e 10 minuti con una potenza di 7 kW e soli 2 ore e 50 minuti se si dispone di una potenza di 11kW. Ogni Citroën e-C3 viene fornita con un cavo Mode 3, ideale per la ricarica a casa tramite una wallbox e nelle stazioni di ricarica pubbliche.

Spostandoci sotto il cofano, la nuova e-C3 non delude. Equipaggiata con un motore da 113 CV (83 kW) di potenza, associato a un cambio automatico, garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi. Con una velocità massima di 135 km/h, si posiziona come l’auto ideale per gli spostamenti urbani e suburbani.

Debutta la nuova app e-ROUTES

Per una gestione ottimale della vettura, il costruttore francese introduce la nuova app e-ROUTES. Questa piattaforma, parte integrante dell’offerta Connect Plus, è stata progettata per rispondere alle esigenze specifiche dei conducenti di veicoli elettrici dell’azienda.

Tra le sue funzioni principali, la pianificazione di viaggi, il monitoraggio in tempo reale dello stato di carica e dell’autonomia residua. Ma non è tutto. Con l’app MyCitroën, i possessori della Citroën e-C3 possono gestire gli orari di ricarica, programmare il preriscaldamento del veicolo e molto altro ancora.

Coloro che optano per il pacchetto Connect Plus avranno a disposizione strumenti dedicati per una gestione ancora più avanzata dell’EV. La combinazione di e-ROUTES ed E-Remote, ad esempio, consente di avere il pieno controllo della vettura, ottimizzando i percorsi e monitorando costantemente lo stato della batteria.

Comfort unico nel segmento

Ponendo l’accento sull’esperienza degli occupanti, la casa automobilistica francese ha reso la serenità e il benessere degli stessi le sue priorità. Ma ciò rappresenta soltanto la punta dell’iceberg. La nuova Citroën e-C3 vanta una dotazione parecchio ampia, studiata appositamente per rispondere ad ogni esigenza dei conducenti più esigenti.

Il brand di Stellantis ha preso di mira l’intera concezione dell’abitacolo. La nuova e-C3 presenta l’innovativo C-Zen Lounge, che non solo offre uno spazio interno ampio e perfettamente equipaggiato, ma riscrive anche la definizione di plancia. La visione offerta al conducente e al passeggero anteriore è simile a quella che si avrebbe osservando attraverso un imponente arco, resa possibile grazie al design del parabrezza e alla plancia orizzontale, arricchita da prese d’aria verticali distintive del costruttore francese.

Una delle peculiarità dell’abitacolo risiede nella sua doppia struttura: la parte superiore, di natura tecnica, contrasta perfettamente con la sezione inferiore, accogliente e ispirata al Sofa Design. Quest’ultima, con il suo rivestimento in tessuto, aggiunge un tocco di calore e personalità all’ambiente interno.

Tanta tecnologia al servizio del conducente

Uno degli aspetti che colpisce di più è l’assenza del quadro strumenti tradizionale. Al suo posto, la vettura introduce il nuovo Head-Up Display Citroën, che proietta le informazioni più importanti su una sezione lucida, garantendo al conducente l’accesso a dati essenziali senza distrazioni.

Il design è completato da un volante multifunzione compatto, progettato per evitare ostacoli con il display head-up, e da un sistema di infotainment con schermo touch da 10.25 pollici, strategicamente orientato verso il conducente. Non da meno, il sistema My Citroen Play with Smartphone Station arricchisce l’esperienza multimediale, permettendo l’accesso a una varietà di servizi attraverso il proprio dispositivo.

In merito a ciò, Boris Reinmöller – responsabile della progettazione – ha detto: “Abbiamo ottenuto un equilibrio perfetto tra funzionalità tecnica e comfort, e ciò si riflette nella dualità della plancia. L’infotainment e la base per smartphone sono stati integrati con maestria, senza compromettere l’estetica”.

Sistema di infotainment avanzato su Citroen e-C3

La nuova generazione dell’iconico modello si distingue non solo come un’auto compatta di punta del marchio di Stellantis, ma anche per la sua dedizione alla tecnologia di infotainment. Permette ai conducenti di vivere un’esperienza di guida fluida, connettendo la loro vita digitale in modo intuitivo e senza complicazioni.

My Citroën Play con Smartphone Station:

Presente di serie sui modelli You.

Offre un sistema wireless NFC che permette di collegare rapidamente lo smartphone, facilitando l’accesso a servizi come telefono, radio, navigazione e musica.

Grazie ai comandi al volante della e-C3, si può navigare senza mai staccare le mani, e il pulsante Home assicura un ritorno immediato alla homepage dell’App.

My Citroën Drive con touchscreen da 10 pollici:

Equipaggiato di serie sulle varianti Max.

Dotato di un display centrale da 10.25 pollici, il suo design è ispirato agli smartphone, offrendo scorciatoie virtuali per navigazione, telefono, radio e altre applicazioni.

Connettività WiFi wireless integrata, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

Oltre a queste dotazioni, il brand francese ha ideato una formula di abbonamento Connected Services attraverso l’account MyCitroën. I clienti possono sfruttare appieno le potenzialità del loro sistema, sia online che attraverso l’app MyCitroën.

Le opzioni di abbonamento:

Connect One: gratuito, offre servizi come e-Call, Citroën Assistance, tele-manutenzione e un manuale d’uso digitale.

Connect Plus: dopo un periodo di prova gratuito di un anno, con una piccola quota mensile, aggiunge informazioni sul traffico in tempo reale. Questa opzione suggerisce percorsi alternativi basati sul traffico previsto e sugli ingorghi, e presenta anche mappe cittadine in 3D (gratuite per tre anni).

Sicurezza ed efficienza in un unico pacchetto

La nuova Citroën e-C3 è dotata di funzionalità all’avanguardia per assistere il conducente durante la guida, garantendo la massima tranquillità su strada.

Iniziamo con il sistema Active Safety Brake. Questa tecnologia, operativa in un intervallo di velocità che va dai 5 ai 135 km/h, sia di giorno che di notte, è progettata per prevenire collisioni e ridurre il rischio di lesioni per i pedoni, ciclisti e passeggeri del veicolo, intervenendo con una frenata d’emergenza.

Una delle funzionalità più interessanti presenti a bordo della vettura è l’Active Lane Departure Warning System. Questo sistema monitora attentamente la posizione del veicolo rispetto alle linee della carreggiata. Funzionando tra i 60 e i 180 km/h, può effettuare una correzione dello sterzo o avvertire il conducente in caso di deriva involontaria.

In situazioni di guida prolungata, il Driver Attention Alert e il Coffee Break Alert entrano in gioco. Mentre il primo monitora le oscillazioni del veicolo e avvisa il conducente di possibili distrazioni o stanchezza, il secondo suggerisce una pausa dopo due ore di guida sostenuta a velocità superiori ai 65 km/h.

Citroën non ha tralasciato l’importanza del rispetto dei limiti di velocità. Il sistema Speed Limit Recognition, oltre a riconoscere e visualizzare i limiti di velocità tramite l’Head-Up Display Citroën, può anche interpretare i cartelli temporanei e interagire con il Regolatore/Limitatore di velocità per assicurare la conformità ai limiti stradali.

La sicurezza nella sosta e nelle partenze è garantita dall’Electric Parking Brake (EPB) e dall’Hill Start Assist. Il primo si attiva e si disattiva automaticamente, ma può anche essere azionato manualmente, mentre il secondo trattiene il veicolo su pendenze superiori al 3%, evitando movimenti inattesi.

La casa automobilistica francese ha anche incluso i fari Intelligent Beam Headlights, che regolano automaticamente il fascio luminoso in base al traffico circostante, e sensori di parcheggio posteriori, integrati con una telecamera, per facilitare le manovre e prevenire collisioni.

Nuova Citroen e-C3: due allestimenti disponibili e cinque colorazioni

Il nuovo modello è stato concepito su una piattaforma completamente nuova, progettata espressamente per ospitare un motore 100% elettrico. Si tratta di un’evoluzione del sistema Smart Car di Stellantis, che con la sua modularità ha reso possibile per Citroën offrire la e-C3 ad un prezzo di partenza davvero competitivo (che ricordiamo è 23.900 euro).

Laurence Hansen, direttore Prodotto e Strategia di Citroën, ha evidenziato come la piattaforma Smart Car sia non solo efficiente, ma anche versatile. Sebbene sia stata originariamente progettata per l’elettrico, questa piattaforma è adattabile per ospitare anche motori tradizionali. Citroën sta già capitalizzando sulle sue potenzialità, lanciando nuovi modelli specifici per diverse regioni, inclusi mercati emergenti come l’India e il Sud America.

Nella sua offerta al pubblico europeo, la nuova e-C3 si presenta in una gamma snellita composta da due versioni ben dotate: You e Max. Il marchio francese ha messo particolare enfasi sulla semplificazione del processo di acquisto, come sottolineato da Nicolas Monnot – vicepresidente di Citroën. L’obiettivo è fornire una chiarezza totale al cliente, offrendo vetture ricche di equipaggiamenti già nella versione base, senza nascondere costi o complicare le scelte.

L’allestimento You si caratterizza per un generoso set di equipaggiamenti: proiettori anteriori a LED, sospensioni Citroën Advanced Comfort, Active Safety Brake, Citroën Head-Up display, sistema di infotainment My Citroën Play with Smartphone Station e molti altri dettagli che garantiscono sicurezza e comfort.

La variante Max, invece, eleva ulteriormente lo standard, aggiungendo elementi distintivi come cerchi da 17”, vernice bicolore con tetto a contrasto, display touch da 10.25 pollici, sedili Citroën Advanced Comfort e una vasta gamma di funzionalità premium, rendendo la guida un’esperienza unica.

A livello estetico, il nuovo EV sarà disponibile in cinque diverse colorazioni, riflettendo l’attenzione del costruttore francese ai dettagli e alla qualità. Il tetto bicolore, segno distintivo di Citroën, sarà disponibile sia in nero che in bianco per la versione Max, integrandosi perfettamente con il design del veicolo.

Progettata presso il Centro Automotive Design Network di Velizy-Villacoublay (vicino Parigi), e prodotta nello stabilimento Stellantis di Trnava (Slovacchia), la e-C3 segna un salto di qualità per il costruttore. L’arrivo nelle concessionarie è previsto per il secondo trimestre del 2024. E, per coloro che cercano un’opzione più economica, il brand di Stellantis lancerà nel 2025 un modello con un’autonomia di 200 km, offerto a un prezzo di 19.990 euro.

Il design della e-C3 Citroen

La Citroën e-C3 si propone come un’autentica pietra miliare nel panorama automobilistico. Ecco come il marchio francese riscrive le regole del design e della funzionalità per la quarta generazione della sua auto. Il design distintivo svela chiaramente la nuova direzione stilistica dell’azienda. Caratterizzato da un linguaggio di design audace che esibisce un’equilibrata fusione tra elementi verticali e orizzontali, il veicolo comunica coraggio e tecnica.

La fascia anteriore, ora più pronunciata, presenta un logo ovale imponente con gli chevron posizionati con orgoglio al centro. Questo è affiancato da griglie orizzontali nere che offrono un’interpretazione giocosa e tecnica degli stessi chevron, prendendo spunto dall’architettura.

Un dettaglio che cattura immediatamente l’attenzione sono i proiettori distintivi. Apparsi per la prima volta sul concept Oli, questi fari presentano una firma luminosa a tre livelli che combinano una barra verticale con due barre orizzontali, evocando l’immagine di lame affilate.

La fusione di superfici tecnicamente scolpite sul cofano corto e alto contrasta splendidamente con il parabrezza verticale, regalando alla e-C3 un’immagine robusta e definita. Guardando la vettura lateralmente, si evidenziano linee tecnicamente lavorate che attraversano la linea di cintura, culminando nei nuovi gruppi ottici e nelle raffinate curvature dei pannelli delle porte.

Questa estetica prosegue anche nel posteriore, con una scultura tecnica ben definita e una fascia orizzontale nera lucida che ospita il grande logo ovale Citroën. I fanali, riprendendo il design dei fari, arricchiscono il posteriore assieme ad un paraurti ben definito, concepito per ottimizzare l’aerodinamica. Sotto questa carrozzeria troviamo imponenti cerchi da 16” e 17”, posizionati strategicamente per conferire al veicolo un’immagine di stabilità, pur mantenendo dimensioni complessive contenute.

Pierre Leclercq, direttore del Design di Citroën, ha chiaramente definito la visione dietro questa creazione. Secondo lui, la nuova Citroën ë-C3 completamente elettrica è destinata a rivoluzionare il segmento delle city car. Prendendo ciò che gli utenti amano dei SUV, come la posizione di guida rialzata e l’abitacolo spazioso, il costruttore francese ha infuso queste caratteristiche in un unico prodotto che, pur mantenendo dimensioni simili al modello precedente, offre una presenza dominante sulla strada.