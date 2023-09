Nuova Lancia Ypsilon: la gamma italiana si rinnova in attesa della nuova generazione

La gamma dell'iconica city car Lancia Ypsilon si aggiorna ancora una volta per soddisfare al meglio le esigenze degli automobilisti italiani. Adesso la line-up parte da 14.150 euro.

Con una storia che si estende su 38 anni e quattro generazioni, culminata in oltre 4 milioni di unità vendute, la Lancia Ypsilon è una vera e propria icona delle city car italiane. Il brand torinese, parte del gruppo Stellantis, continua a stare al passo con i tempi, lanciando una nuova gamma che porta il modello a nuove vette di connettività, efficienza e stile.

Sbarazzandosi di complicazioni, Lancia ha semplificato la sua gamma di motori ibridi, introducendo due distintivi allestimenti: Oro e Platino. Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia, evidenzia che queste nuove versioni rappresentano una strategia rivolta al futuro, centrata sulle esigenze del cliente.

La nuova Lancia Ypsilon Hybrid ora viene proposta in allestimenti più completi e distintivi. La versione Oro, ad esempio, vanta cerchi Style e specchietti elettrici, oltre a interni rinnovati per un tocco di eleganza.

Al contrario, l’allestimento Platino porta l’esperienza di guida a un livello superiore grazie all’integrazione di cerchi in lega, paraurti e scarico cromato e sedili con il rivestimento Seaqual Yarn, un materiale sostenibile ricavato dalla plastica del Mediterraneo.

Inoltre, entrambi gli allestimenti sono ora omologati per cinque posti e offrono pacchetti aggiuntivi di Comfort e Tech, che includono tutto, dalla regolazione lombare al climatizzatore automatico e sensore pioggia.

C’è anche la versione Ecochic GPL

La nuova Ypsilon è disponibile in una varietà di colori esterni, tra cui Verde Rugiada e Rosso Argilla. Per chi è in cerca di efficienza energetica, la versione Ecochic GPL è quella ideale, offrendo un risparmio del 45% sui costi del carburante rispetto a un motore a benzina, tradotto in circa 700 euro l’anno su una percorrenza media di 15.000 km.

Non c’è dubbio: la nuova gamma della Lancia Ypsilon è più connessa che mai. Dotata di un sistema di infotainment con radio e display touch da 7 pollici, supporta Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Inoltre, è presente un nuovo caricatore wireless che consente di mantenere il proprio smartphone sempre carico.

Dispone di un motore mild hybrid da 70 CV

Il cuore del nuovo modello è un motore mild hybrid che combina un motore benzina a tre cilindri da 1 litro con potenza di 70 CV con un propulsore elettrico BSG da 12V e una batteria al litio. Questa combinazione rende la nuova Lancia Ypsilon una scelta ecologica senza compromessi.

Con il supporto di Stellantis Financial Services, il prezzo di partenza per la nuova gamma della fashion city car è fissato a 14.150 euro, con diverse opzioni finanziarie disponibili per adattarsi alle diverse esigenze dei clienti.