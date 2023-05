Nuove Abarth 500e e 500e Turismo: cresce la gamma con due versioni inedite

Le nuove Abarth 500e e 500e Turismo vanno ad ampliare la gamma completamente elettrica dello Scorpione dopo il grande successo conquistato con la versione di lancio Scorpionissima.

Dopo il grande successo conquistato con la versione di lancio Scorpionissima, Abarth ha deciso di ampliare la sua nuova gamma con il lancio delle Abarth 500e e 500e Turismo, disponibili entrambe per l’ordine in Italia sia nella versione hatchback che cabrio.

La nuova Abarth 500e segna l’ingresso della casa automobilistica torinese nella sua nuova era e offre prestazioni e carattere grazie a nuovi elementi design e dettagli sportivi.

Il carattere sportivo è evidenziato dalla nuova scritta Abarth in Grigio Titanio scuro presente sullo scudo anteriore e sul portellone posteriore. Immancabile lo Scorpione posizionato più in alto sul cofano che, insieme ai fari e alla griglia, conferisce alla vettura uno stile sportivo e senza compromessi.

Un nuovo logo con la firma dello Scorpione elettrificato spicca sulla fiancata, accanto alla portiera. All’esterno, la nuova 500e vanta diversi elementi di design che la rendono unica e attraente, a partire dal nuovo paraurti anteriore dedicato.

Lateralmente spiccano dei nuovi cerchi in lega da 17” dal design esclusivo, delle minigonne laterali sportive, un DAM anteriore bianco freddo, vari inserti nel diffusore posteriore e nuove calotte degli specchietti retrovisori esterni in grigio opaco.

L’abitacolo

Passando all’abitacolo, l’Abarth 500e offre sedili sportivi con strisce dello Scorpione impresse sul tessuto e doppie cuciture sportive, volante rivestito in materiale soft-touch, sistema di infotainment con ampio display touch da 10.25 pollici e nuove Performance Pages e quadro strumenti TFT da 7 pollici con grafica Abarth dedicata.

La vettura vanta un sound specifico che riproduce il suono di una chitarra rock all’interno dell’abitacolo ogni volta che si accende o si spegne. Persino il sistema acustico AVAS rappresenta un sound riconoscibile per i fan di Abarth.

C’è anche la versione Turismo top di gamma

Per quanto riguarda la nuova Abarth 500e Turismo, si pone al vertice della nuova gamma, proponendo grandi prestazioni, stile unico e sound originale Abarth. I dettagli interni ed esterni rafforzano la sportività.

Esempi sono i cerchi in lega dedicati da 18” in Grigio Titanio diamantati, i rivestimenti in Alcantara, il volante in Alcantara e pelle, i sedili sportivi con poggiatesta integrato, lo Scorpione Acid Green laserato sull’Alcantara e le doppie cuciture sportive e la fascia plancia goffrata in Alcantara.

L’Abarth Sound Generator accompagna la nuova 500e Turismo. Si tratta di una dotazione di serie che esalta le prestazioni del propulsore, riproducendo fedelmente il sound di un motore a benzina Abarth ispirato al celebre scarico Record Monza.

Non mancano diverse dotazioni dedicate a comfort, tecnologia e sicurezza, come i sedili anteriori riscaldati, la retrocamera, l’avviso di angolo cieco e il caricatore wireless per smartphone compatibili.

Un altro dettaglio premium presente a bordo della versione Turismo è l’impianto audio sviluppato da JBL. È dotato di sette altoparlanti ad alte prestazioni posizionati in modo ottimale, tra cui due tweeter, due midwoofer, due altoparlanti full range nelle portiere posteriori e un subwoofer nel bagagliaio, oltre a un amplificatore 8 canali da 320W.

Il sistema audio premium è semplice e intuitivo da utilizzare e dispone di alcune tecnologie molto avanzate. Un esempio è la tecnologia Virtual Center che permette ad ogni passeggero, indipendentemente dalla posizione nell’abitacolo, di godere di un palcoscenico coerente e un volume regolato dalla velocità in modo da mantenere il livello di riproduzione musicale percepito e il bilanciamento delle basse frequenze a qualsiasi velocità del veicolo.

Non è finita qui poiché la nuova 500e dispone di una migliore distribuzione dei pesi, una coppia istantanea e un passo più lungo della versione a benzina, risultando più veloce ed entusiasmante sia nella guida urbana che extraurbana.

Offre un’accelerazione del 50% più veloce da 20 a 40 km/h rispetto alla variante a benzina e passa da 40 a 60 km/h in appena 1,5 secondi. Inoltre, raggiunge i 100 km/h partendo da 60 km/h con una differenza di circa 1 secondo rispetto alla versione a benzina, che viaggia ancora a 91 km/h.

Fino a 265 km di autonomia con una singola ricarica

Grazie alla batteria da 42 kWh, garantisce fino a 265 km di autonomia con una singola ricarica, che può avvenire rapidamente fino a 85 kW in corrente continua. Tutti gli interessati hanno la possibilità di scegliere cinque diverse colorazioni (disponibili sia per la 500e che per la 500e Turismo): Antidote White, Venom Black, Adrenaline Red, Acid Green e Poison Blue.

La nuova vettura dello Scorpione offre tre modalità di guida esclusive incentrate sulle prestazioni: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track. La prima propone un’accelerazione più fluida e una potenza inferiore per un’esperienza di guida efficiente ma entusiasmante. La seconda offre le massime prestazioni massimizzando la frenata rigenerativa. La terza, invece, è pensata per chi cerca il massimo delle performance senza la funzione One Pedal Driving.

Quest’ultima è disponibile con le altre due modalità per un’esperienza di guida più veloce e sportiva. L’auto decelera ogni volta che si alza il piede dall’acceleratore, permettendo di frenare senza nemmeno toccare il pedale del freno. Allo stesso tempo recupera energia cinetica che viene poi convertita in energia elettrica per ricaricare la batteria.

A bordo, è possibile sfruttare il sistema di navigazione costantemente connesso e aggiornato per ricevere informazioni in tempo reale su traffico, parcheggi e meteo. Grazie al Dynamic Range Mapping, infine, le nuove Abarth 500e e 500e Turismo permettono di verificare sulla mappa l’autonomia massima percorribile con la carica residua e cercare la stazione di ricarica più vicina.