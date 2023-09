Nuovo Honda CR-V: innovazione, stile e performance eccezionali

Scopriamo la sesta generazione del CR-V, un SUV all'avanguardia per la tua guida quotidiana

Il nuovo Honda CR-V rappresenta un punto di svolta strategico per l’azienda giapponese. Non solo è uno dei modelli più venduti al mondo nel suo segmento, ma anche perché l’introduzione di tecnologie di elettrificazione all’avanguardia lo trasforma in un veicolo altamente competitivo nel panorama automobilistico europeo.

Nuovo Honda CR-V: le caratteristiche

Honda sta affrontando con determinazione la sfida della decarbonizzazione e il CR-V è parte integrante di questa missione. La sesta generazione del CR-V è disponibile con due opzioni di elettrificazione all’avanguardia: la nuova generazione di full hybrid e la premiata anteprima europea plug-in hybrid. Queste soluzioni, unite al design sportivo e agli aggiornamenti estetici, pongono il CR-V al centro della transizione verso la mobilità sostenibile. Un altro grande passo in avanti è rappresentato da Sensing 360, il sistema omnidirezionale di sicurezza e guida assistita sviluppato da Honda. Questa tecnologia all’avanguardia offre funzionalità di preavviso del guidatore, migliorando la sicurezza in situazioni come fermate o incroci. Con questa innovazione, Honda dimostra ancora una volta il suo impegno nella protezione dei conducenti e dei passeggeri.

Il comfort e la qualità di vita a bordo di Honda CR-V hanno subito un significativo miglioramento. Il design esterno e interno si è evoluto, con uno stile più definito e aggressivo all’anteriore. L’aumento del passo e della lunghezza complessiva, insieme alle carreggiate più ampie, contribuisce a un aspetto più imponente e dinamico. Anche l’aerodinamica è stata migliorata per ridurre la resistenza all’avanzamento e ottimizzare l’efficienza dei consumi.

Il CR-V di sesta generazione offre un comportamento dinamico di livello premium grazie all’aumento della rigidità della piattaforma, al nuovo sottotelaio in alluminio e a una nuova unità di controllo della sterzata. Queste modifiche garantiscono una maggiore precisione di guida e un feedback al volante superiore. Il sistema di trazione gestito elettronicamente assicura una guida sicura su qualsiasi terreno, con risposte istantanee agli input del guidatore.

Versioni e prestazioni nuovo Honda CR-V

Il CR-V è disponibile in diverse versioni, tra cui la e:Hev a trazione anteriore e la e:Phev ibrida plug-in. Entrambe offrono prestazioni eccezionali e un’elevata efficienza energetica. La e:Hev è dotata del propulsore Full-Hybrid Honda da 184 CV e di una trasmissione automatica di nuova concezione. Questo sistema offre una coppia aumentata del 6,5%, raggiungendo 335 Nm, e una maggiore velocità di rotazione del motore, fino a 14.500 giri/min. Inoltre, la trasmissione presenta un secondo rapporto (basso) che migliora la forza motrice alle basse velocità. Il CR-V e:Hev 2wd accelera da 0 a 100 km/h in 9 secondi, mentre le versioni Awd impiegano solo 9,4 secondi. La velocità massima varia da 187 a 194 km/h, a seconda della configurazione. Inoltre, le emissioni di CO2 e i consumi sono stati ridotti significativamente, con valori rispettivamente di 134 g/km e 5,9 l/100 km per le versioni 2wd e 151 g/km e 6,7 l/100 km per quelle Awd.