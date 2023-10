Nuovo Toyota C-HR 2024: allestimenti, noleggio e prezzi da 35.700 euro

Il nuovo Toyota C-HR è ora ordinabile in Italia negli allestimenti Active, Trend, GR Sport, Lounge, Trend ECO, Lounge Premiere e GR Sport Premiere. È disponibile con motori full hybrid e plug-in hybrid.

Toyota alza il sipario sul suo ultimo modello destinato al mercato italiano: il nuovo Toyota C-HR. Il crossover, con il suo stile rivoluzionario, rappresenta una svolta per il marchio giapponese, rimanendo fedele all’estetica della concept car C-HR Prologue presentata a fine 2022. A primo sguardo, la vettura evoca l’immagine di una concept car stradale grazie al suo design esterno avveniristico.

Ma ciò che realmente fa la differenza per il nuovo C-HR non è solo l’estetica. Il costruttore nipponico ha deciso di offrire una vasta gamma di propulsori elettrificati, testimonianza dell’impegno di Toyota nella corsa verso la neutralità carbonica.

Gli appassionati di auto elettrificate avranno la possibilità di scegliere tra le versioni Full Hybrid-Electric da 1.8 e 2 litri e una variante ibrida plug-in da 2 litri. Degna di menzione la versione Hybrid 2.0, dotata del sistema di trazione integrale intelligente AWD-i.

La sicurezza, come sempre, è al centro delle attenzioni del produttore giapponese. Ogni allestimento del nuovo Toyota C-HR viene fornito con l’ultima versione del pacchetto Toyota Safety Sense. Il sistema non solo è stato affinato per garantire una protezione ottimale nelle situazioni più critiche, ma ha anche lo scopo di ridurre lo stress durante la guida.

Sette diversi allestimenti tra cui scegliere

Per tutti coloro che sono pronti a scoprire da vicino il nuovo crossover della casa automobilistica nipponica, è possibile, da oggi, effettuare l’ordine presso le concessionarie di Toyota Italia. Il nuovo C-HR si presenta con ben sette differenti allestimenti, ognuno di essi studiato per rispondere alle esigenze degli automobilisti italiani.

La gamma parte con l’allestimento Active, che funge da perfetto punto di partenza. E, benché rappresenti l’opzione d’ingresso, non scende a compromessi sul fronte delle dotazioni. Esclusivo per il propulsore HEV 1.8, l’Active include:

L’avanzato sistema Toyota Safety Sense aggiornabile via OTA (che garantisce una guida sicura), cerchi da 17”, fari a LED, il moderno Digital Cockpit con display da 12.3 pollici, il performante sistema di infotainment Toyota Smart Connect con schermo da 8 pollici, caricatore wireless per smartphone compatibili e varie dotazioni di comfort come climatizzatore bizona, retrocamera e interni realizzati in tessuto ecosostenibile.

Un gradino sopra c’è l’allestimento Trend. Disponibile per tutte le motorizzazioni, amplia le dotazioni dell’Active offrendo: cerchi da 18”, fari Prisma LED e l’upgrade del sistema multimediale con schermo da 12.3 pollici e navigatore integrato. Particolari estetici come vetri posteriori oscurati, Ambient Light Spot e la vernice metallizzata (con opzione bitone a sovrapprezzo).

Ma se si desidera la quintessenza del lusso, l’allestimento Lounge rappresenta la punta di diamante della gamma del nuovo Toyota C-HR. Le sue dotazioni esclusive includono: il rivoluzionario tetto panoramico shadeless e l’Ambient Light disponibile in 64 colorazioni diverse. Poi abbiamo cerchi imponenti da 19”, combinati con interni realizzati in suede e tessuto ecosostenibile. Non mancano aggiunte pratiche come il portellone posteriore elettrico e la vernice metallizzata bitone.

Chiariamolo subito: la versione GR Sport non è un semplice allestimento. Alimentato esclusivamente dalle motorizzazioni HEV 2.0 AWD-i e PHEV 2.0, il Toyota C-HR GR Sport è il frutto dell’expertise di Toyota Gazoo Racing del mondo delle corse. L’anima sportiva del nuovo modello viene esaltata con dettagli unici, come cerchi in lega da 19” di colore nero, assetto sportivo dedicato e interni raffinati in suede e pelle sintetica ecosostenibile impreziositi dai loghi GR Sport.

Rivolgendo la nostra attenzione all’allestimento Trend ECO, vediamo una dedizione specifica alla motorizzazione plug-in hybrid da 2 litri. Non è un dettaglio da poco, dato che con le sue basse emissioni di CO2 (solo 19 g/km nel ciclo combinato WLTP) questo modello si qualifica per gli ecobonus riservati alle auto completamente elettriche, permettendo di beneficiare degli incentivi statali.

Durante il periodo di lancio, la gamma sarà impreziosita dalle edizioni Lounge Premiere e GR Sport Premiere, entrambe abbinabili ai propulsori da 2 litri. Questi modelli esaltano ulteriormente il nuovo C-HR offrendo dettagli come la finitura bitone+ per la carrozzeria, un sistema audio premium firmato JBL e il display head-up. E se la Lounge Premiere si fa notare per gli interni in pelle con cuciture Sulphur, la GR Sport Premiere esprime al meglio la passione sportiva con cerchi in lega da 20”.

Prezzi Toyota C-HR 2024

Arrivando ai prezzi, il nuovo Toyota C-HR parte da 35.700 euro per il modello Active HEV 1.8, arrivando fino ai 51.900 euro per il top di gamma GR Sport Premiere PHEV 2.0. Optando per la motorizzazione HEV 2.0, il prezzo di partenza è di 41.200 euro, con un supplemento di 2500 euro per la trazione integrale intelligente AWD-i. Infine, la variante PHEV 2.0 in allestimento Trend ECO costa 43.700 euro.

Chi sceglie la versione Active HEV 1.8, Toyota ha previsto uno sconto di 3750 euro. Questa offerta è valida in caso di permuta, rottamazione e attraverso il finanziamento Toyota Easy Next, proponendo un prezzo iniziale di 31.950 euro.

Se la vostra attenzione è rivolta verso la versione PHEV 2.0 in allestimento Trend ECO, ci sono buone notizie: grazie agli ecobonus statali per rottamazione, lo sconto raggiunge i 6750 euro, fissando il prezzo a 36.950 euro.

Esplorando le opzioni di finanziamento, Toyota Easy Next presenta per la Trend HEV 2.0 un’offerta di un anticipo di 8580 euro e 48 rate mensili da 299 euro. Mentre per la Active HEV 1.8, l’anticipo si attesta a 8450 euro con 48 rate da 229 euro.

È possibile anche noleggiarlo a lungo termine

Per chi predilige il noleggio a lungo termine, la casa automobilistica nipponica mette a disposizione il pacchetto Kinto One. Per il nuovo Toyota C-HR Trend HEV 2.0, il canone all’inclusive è di 379 euro, con un anticipo di 4900 euro. Per la Active HEV 1.8, il canone scende a 325 euro, mantenendo lo stesso anticipo.

Un dettaglio interessante: coloro che hanno effettuato la prenotazione durante la fase di pre-booking (ora conclusa), non solo saranno tra i primi a guidare il nuovo C-HR in Italia, ma avranno anche l’opportunità di scegliere tra alcuni vantaggi esclusivi.

Questi includono il Winter Pack (con un set di quattro cerchi in lega Toyota e pneumatici invernali), il Service Pack (che copre la manutenzione ordinaria per 4 anni o 60.000 km) e l’Home Pack (con una wallbox Enel X Way da 7,4 kW + installazione).

Infine, segnaliamo che il produttore giapponese prevede l’arrivo del nuovo Toyota C-HR in versione HEV nelle concessionarie italiane a dicembre. Per chi attende le varianti PHEV, l’appuntamento è a marzo.