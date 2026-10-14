Stellantis riparte da Parigi: le nuove Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Leapmotor raccontate da Gaetano De Bona

Al Salone dell’Automobile di Parigi 2026 il gruppo Stellantis mostra una rinnovata ambizione, tra SUV, elettriche, sportive e concept. Gaetano De Bona, presidente di De Bona Motors, racconta le novità più interessanti e cosa possono significare per gli automobilisti italiani.

«La nostra prima impressione è quella di un risveglio delle auto europee. Finalmente si vede una reazione. Certo, è un primo passo, ma la reazione c’è». Così Gaetano De Bona commenta la visita al Salone dell’Automobile di Parigi 2026. Sotto la guida di Antonio Filosa, Stellantis punta a riconquistare terreno in Europa con nuovi modelli e una gamma diversificata. Ma quali novità interessano chi sta pensando di cambiare automobile?

Fiat: nuovi SUV per le famiglie

Le proposte Grizzly e Grizzly Fastback puntano su spazio, versatilità e praticità. La prima privilegia l’abitabilità, la seconda un profilo più dinamico. «Fiat presenta due nuovi modelli», osserva De Bona. Per scegliere un SUV familiare, è utile confrontare spazio posteriore, bagagliaio, accessibilità, motorizzazioni e prezzi effettivi quando saranno comunicati.

Alfa Romeo: Cuorerosso guarda al futuro

«Alfa Romeo ha dato un’idea di quello che sarà il suo futuro, che si annuncia straordinario», dice De Bona. Il concept Cuorerosso anticipa un possibile sviluppo dello stile del Biscione, senza rinunciare a sportività e carattere. Chi sta valutando l’acquisto deve però distinguere i concept dalle auto già disponibili e ordinabili.

Lancia Gamma: il ritorno di un nome storico

La nuova Gamma segna il ritorno di Lancia nel segmento dei crossover medio-grandi. Tra le proposte annunciate figurano soluzioni ibride ed elettriche, anche sportive. Il consiglio per gli automobilisti è confrontare consumi, costi di utilizzo e possibilità di ricarica, oltre a comfort e dotazioni.

Leapmotor: elettriche per esigenze diverse

«Leapmotor sta andando molto bene», sottolinea De Bona. La compatta B03 e il SUV D19 rappresentano due approcci differenti alla mobilità elettrica. Prima di scegliere, conviene valutare autonomia reale, velocità di ricarica, assistenza e costo complessivo di possesso, non soltanto il listino.

Peugeot, Citroën, DS e Opel: una gamma per tutti

Peugeot insiste su design e innovazione tecnologica, Citroën su comfort e accessibilità, DS sulle proposte premium ibride ed elettriche, Opel sulle interpretazioni più sportive. Per chi deve comprare un’auto, la varietà offre più scelta ma richiede un confronto attento tra allestimenti, consumi e tecnologie effettivamente disponibili.

Il giudizio di De Bona: l’Europa reagisce

«Direi che l’Europa si sta risvegliando. Finalmente un po’ di reazione c’è». La concorrenza internazionale potrebbe portare più scelta e prezzi competitivi, ma la prova decisiva arriverà su strada, tra affidabilità, consumi e assistenza. I concessionari restano un riferimento importante per orientarsi tra le anteprime e scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità.