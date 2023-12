Xiaomi SU7: caratteristiche, motori, design, interni e autonomia

Debutta ufficialmente in Cina la nuova Xiaomi SU7 completamente elettrica dopo svariate indiscrezioni. Entrerà in produzione nel corso della prima metà del 2024.

Il mondo dei veicoli elettrici ha accolto un nuovo, sorprendente protagonista: la Xiaomi SU7. La nuova berlina elettrica, nata dall’ambizioso progetto della casa automobilistica cinese, rappresenta una pietra miliare nel settore automobilistico a zero emissioni, in particolare nel mercato cinese.

La nuova SU7 è equipaggiata con un’innovativa batteria da 101 kWh dotata di celle fornite da CATL, assicurando un’autonomia massima di 800 km con una sola carica. Il modello base, dotato di trazione posteriore, monta un motore elettrico V6 sviluppato internamente da Xiaomi, con una potenza massima di 300 CV (220 kW) e una coppia massima di 400 Nm. Questa configurazione permette alla vettura di fare lo 0-100 km/h in 5,28 secondi.

C’è anche la versione top di gamma

La versione top di gamma, la Xiaomi SU7 Max, presenta invece una configurazione dual motor con trazione integrale AWD, erogando una potenza massima di 578 CV (425 kW) e una coppia massima 838 Nm. Queste specifiche tecniche permettono alla SU7 Max di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,78 secondi, con una velocità massima di 265 km/h.

Un altro punto di forza della nuova berlina full electric di Xiaomi è la sua capacità di ricarica ultrarapida. Il colosso cinese ha dichiarato che il veicolo può recuperare 390 km di autonomia in appena 10 minuti, superando persino la Tesla Model S Plaid in termini di velocità di ricarica. Inoltre, l’EV vanta un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,195, posizionandosi come uno dei veicoli di produzione più aerodinamici attualmente sul mercato.

Design e interni raffinati

Con dimensioni di 4997 mm di lunghezza, 1963 mm di larghezza e 1455 mm di altezza e un passo di 3000 mm, la Xiaomi SU7 si presenta leggermente più lunga della Porsche Taycan, offrendo un ampio frunk da 105 litri.

All’interno, l’auto è dotata di uno schermo di controllo centrale da 16.1 pollici con risoluzione 3K, affiancato da due display LCD da 7.1 pollici per i passeggeri posteriori. Il pacchetto ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) è alimentato dal chip NVIDIA Orin X con una potenza di calcolo di 508 TOPs.

Aspirazioni e mercato

Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha dichiarato l’ambizione del marchio cinese di posizionarsi tra i primi cinque produttori di auto al mondo entro i prossimi 15/20 anni. Con la sua nuova Xiaomi SU7, l’azienda asiatica mira a competere con nomi di rilievo come Porsche Taycan e Tesla Model S, specialmente nel mercato cinese.

Sebbene il prezzo non sia stato ancora annunciato, Jun ha sottolineato l’importanza della tecnologia alla base della vettura, alludendo a un posizionamento di mercato rispettabile. Per ora non abbiamo informazioni su un possibile arrivo dell’EV anche in Europa. Sappiamo solo che la produzione partirà nella prima metà del 2024.