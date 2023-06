Ram Rampage: debutta il nuovo pick-up compatto del marchio

Ram ha svelato ufficialmente il nuovo Ram Rampage sotto forma di un pick-up compatto. Sarà disponibile negli allestimenti Laramie, Rebel e R/T e con due motori (uno diesel e uno benzina).

Ram ha presentato ufficialmente il nuovo Ram Rampage, una novità che molti fan del brand americano stavano espettando.

Si tratta di un evento di portata mondiale che ha destato grande interesse poiché questo pick-up si annuncia come un modello molto importante nel panorama automobilistico sudamericano e nordamericano, incarnando alla perfezione i quattro pilastri del celebre costruttore: forza, capacità, lusso e tecnologia.

Arriverà nelle concessionarie ad agosto

Il nuovo Rampage è nato in Sudamerica in quanto è stato progettato e sviluppato in Brasile con il prezioso supporto di team nordamericani di Stellantis. Il nuovo modello entrerà a far parte del catalogo delle concessionarie Ram a partire da agosto, portando con sé una fresca ventata di qualità e design.

È il risultato di un lavoro intensivo che ha visto la collaborazione di oltre 800 ingegneri e tecnici brasiliani, investendo più di 1,2 milioni di ore di sviluppo. Questo straordinario sforzo si riflette in un investimento di circa 248.000 euro, inserito nel più ampio progetto da circa 3,05 milioni di euro che Stellantis ha destinato al Brasile nel periodo 2018-2025.

Il Ram Rampage 2024 si fa notare, e come! Le sue linee, disegnate dallo Stellantis Design Center del Sudamerica in collaborazione con i designer nordamericani, conferiscono a questo modello un’indimenticabile presenza su strada.

Tre allestimenti diversi tra cui scegliere

Si estende per una lunghezza di 5028 mm, una larghezza di 1886 mm e un’altezza di 1780 mm, con un passo di 2994 mm ed è disponibile in tre varianti, ognuna dotata di un proprio carattere distintivo: la robusta Laramie, la ribelle Rebel e la sportiva R/T.

Il veicolo si distingue come il pick-up più potente mai prodotto in Sudamerica grazie al suo motore Hurricane 4 che eroga una potenza massima di ben 272 CV e una coppia massima di 400 Nm. La versione R/T, ossia quella più sportiva, accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi, raggiungendo una velocità massima di 220 km/h. Le altre versioni non sono da meno, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e una velocità massima di 210 km/h.

Il Rampage 2024 però non è solo potenza. È anche il pick-up più tecnologico mai prodotto in Brasile. Tra le caratteristiche che lo rendono un vero e proprio punto di riferimento troviamo un quadro strumenti completamente digitale da 10.3 pollici, il sistema di infotainment Uconnect con display touch da 12.3 pollici e il RamCharger, un caricatore wireless con funzione di raffreddamento per smartphone. E non dimentichiamoci delle sei porte USB, tre delle quali sono di tipo C.

Tanta sicurezza a bordo

La sicurezza non è mai troppa e Ram lo sa. Il nuovo pick-up compatto, infatti, è equipaggiato con sette airbag, controllo della stabilità, commutazione automatica dei fari, monitoraggio dell’angolo cieco, rilevazione dell’uscita dalla corsia e una funzione di frenata automatica d’emergenza con rilevamento dei pedoni. Inoltre, grazie alla telecamera a 360° e al sistema di assistenza al parcheggio ParkSense, le manovre di parcheggio non saranno più un problema.

Infine, il nuovo Ram Rampage rappresenta un nuovo standard nel segmento dei pick-up. La sua potenza, il comfort offerto e la tecnologia avanzata lo posizionano come un punto di riferimento per gli altri produttori.