F1 2023, GP Gran Bretagna: orari Tv Sky e TV8 di Silverstone

Il prossimo appuntamento del Mondiale di F1 2023 si terrà sul circuito di Silverstone, nel Northamptonshire

Dopo l’appuntamento col Gran Premio d’Austria, il Mondiale di F1 2023 riprendere la sua corsa con la tappa successiva della stagione in corso. Le monoposto più veloci del momento torneranno a correre nel weekend del 7-9 luglio per il Gran Premio di Gran Bretagna, undecima prova del Campionato che sarà organizzata sul tradizionale circuito posto nel Northamptonshire, lungo 5.891 km e da percorrere 52 volte.

La Ferrari è reduce dalla migliore domenica del 2023 con Charles Leclerc (secondo al Red Bull Ring) e Carlos Sainz sesto ed è in cerca di conferme anche oltre Manica. Ce la faranno le Rosse a impensierire le Red Bull? Lo scopriremo nel prossimo GP di Gran Bretagna, trasmesso in diretta dal canale ufficiale Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW oltre che in differita su TV8.

GLI ORARI SKY E TV8 DEL GRAN PREMIO DI Gran Bretagna

Venerdì 7 luglio

13:30-14:30 F1 Prove Libere 1

17:00-18:00 F1 Prove Libere 2

Sabato 8 luglio

12:30 F1 Prove Libere 3

16:00 F1 Qualifiche (in differita su TV8 alle 19:45)

Domenica 9 luglio

16:00 Gran Premio di Gran Bretagna di F1 (in differita su TV8 alle 19:00)